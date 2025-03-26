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Trump destekli... Sabitcoin piyasaya sürecek

ABD Başkanı Donald Trump ve ailesi tarafından desteklenen merkezi olmayan (DeFi) finans protokolü ve yönetim platformu World Liberty Financial, "USD1" adlı sabitcoini piyasaya sürmeyi planladığını duyurdu.

26 Mart 2025 | 07:50
Trump destekli... Sabitcoin piyasaya sürecek

World Liberty Financial'ın açıklamasında, "USD1"in bire bir oranında ABD doları karşılığında takas edilebileceği ve tamamen ABD hazine tahvilleri, dolar mevduatları ve diğer nakit benzerleriyle destekleneceği belirtildi.

Başlangıçta, "USD1" tokenlerinin Ethereum ve Binance Smart Chain blok zincirlerinde üretileceği, ilerleyen süreçte diğer protokollere genişletilmesinin planlandığı belirtilen açıklamada, bağımsız bir muhasebe firması tarafından düzenli olarak denetleneceği ve rezervlerinin BitGo adlı dijital varlık saklama şirketi tarafından tutulacağı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen World Liberty Financial Kurucu Ortağı Zach Witkoff, egemen yatırımcılar ve büyük kurumlarının stratejilerine güvenle entegre edebileceği, sorunsuz ve güvenli sınır ötesi işlemler için dijital bir dolar sabitcoini sunduklarını ifade etti.

BitGo Üst Yöneticisi (CEO) Mike Belshe de "USD1"in piyasaya sürülmesinin, kurumsal kullanıma hazır dijital varlıklar alanında önemli bir ilerlemeyi temsil ettiğini aktardı.

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Turkcell temettü kararını duyurdu
BİM'den geri alım açıklaması (25 Mart)
Bugün temettü dağıtacak 3 hisse var
Borsada bu hafta temettü dağıtacak 13 şirket
Bankalara hisse geri alımında sermaye esnekliği tanındı
Borsada dün temettü açıklayan 6 şirket
Kontrolmatik'ten temettü kararı
Akbank temettü tarihi ve miktarı kesinleşti
Aztek Teknoloji'den temettü kararı
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var (25 Mart)
Anadolu Hayat temettü tarihi ve miktarı kesinleşti (2025)
THY'den geri alım açıklaması (24 Mart)
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