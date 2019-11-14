10 yeni mağaza açacak
Sezgin Group, 60 yılı aşkın bir süredir gümüş ve değerli madenlerden takı üreterek yurtiçi ve yurtdışında çeşitli kanallarla satıyor. Şirket, sektördeki deneyimini mağazacılık alanında da değerlendirmek için 2004 yılında So Chic markasını kurdu.
Geleneksel gümüşten farklı olarak modern tasarımlarıyla sektörde farklılaşmaya çalışan So Chic, aynı zamanda franchise sistemiyle büyüyor. Şirketin Türkiye genelinde 37 franchise şubesi bulunuyor.
2020 sonuna kadar 10 yeni mağaza açmayı planlayan şirket, İzmir, Ankara, Kayseri, Van, İzmit, Gaziantep illerinde büyümeyi hedefliyor. Franchise giriş bedeli talep etmeyen So Chic, herhangi bir telif, imtiyaz bedeli de almıyor.
Şubeler için aylık ciro hedefi ise mağazaların lokasyonu, mağazalardaki ürün sayısı ve ürün gamına bağlı olarak değişiyor. So Chic, son dönemde yurtdışı büyümesine de hız vermiş durumda.
Şirketin yurtdışı şube sayısı, ikisi Kıbrıs’ta ve biri Azerbaycan’da olmak üzere üçe ulaştı. Önümüzdeki dönemde yurtdışı operasyonunun da büyütülmesi planlanıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?