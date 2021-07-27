Taner Karamollaoğlu, iş hayatında 24 yaşında Unilever’de alt kademelerde başlayıp satış direktörlüğü ve yönetim kurulu üyeliğine kadar uzanan 22 yıllık bir çalışma döneminin ardından, iki yıl BİM genel müdürlüğü, sekiz yıl Yıldız Holding’de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

11 Temmuz 2021 tarihli sayıdan

Bugün 72 yaşında kendi girişimi Gönder’i hayata geçiren HML Lojistik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Taner Karamollaoğlu, girişimciliğin yaşının olmadığının en güzel örneği.

Karamollaoğlu, Türkiye’nin 23 ilinde yaşayan yaklaşık 40 milyon kişiye aynı anda hizmet sunan Gönder’in ilk olarak online market siparişi ile müşterilerinin karşısına çıktığını belirtiyor.

Taner Karamollaoğlu, ağustos ayından itibaren devreye alacakları yemek ve çarşı mağazaları gibi yeni hizmetlerin yanı sıra farklı projelerle hedeflenen yapısına kavuşacağını söylüyor.