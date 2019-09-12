ABD’de ‘Türk OSB’ kurmaya hazırlanıyor
80 trilyon dolarlık dünya ekonomisinde ABD’nin payı yüzde 25’i buluyor. Türkiye’nin ABD ile olan dış ticareti ise ABD’nin dış ticaret hacminin sadece binde 5’i.
Türk Amerikan İşadamları Derneği (TABA -AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, bu rakamların büyük bir pazar olan ABD’deki potansiyeli ve Türkiye’nin gitmesi gereken çok fazla yol olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
Türk şirketleri için ABD’de çok fazla yatırım fırsatı olduğunu da vurguluyor. Akat, ABD’de bir Türk Organize Sanayi Bölgesi kurarak Türk firmalarının bu pazardaki payını artırmak için çalışmalara hız verdiklerini de ifade ediyor.
Şu anda proje kapsamında Türkiye’den ABD’ye yatırım yapacak sanayicilerin beklentileri ve talepleri toplanıyor.
Akat, şu ana kadar 300’ü aşkın yatırımcıya ulaştıklarını ve bu sayının ilk etapta 500’de sınırlı tutulacağını belirtiyor.
2019 sonuna kadar ön talep toplanarak yol haritasının belirlenmesi planlanıyor. Bölgenin kurulması için Texas, Mississipi, Alabama, Florida, Georgia ve Louisiana gibi eyaletler araştırılıyor.
Bunlar arasından birinde karar kılınacak. Akat, “Bu pilot çalışmayı Japonya, Çin ve Almanya gibi ülkelerde de devam ettirmeyi planlıyoruz” diye konuşuyor.
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