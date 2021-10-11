Anadolu Efes, yeni dönemde AR-GE çalışmalarına hız veriyor. Şirket bu amaçla İzmir’deki fabrikasında ‘Yenilik Atölyesi’ adını verdiği bir inovasyon merkezi kurdu.

Hem yeni ürünlerin geliştirilmesi hem de üretim teknikleri üzerine çalışmalar yapılan bu platform ile ilgili Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “İnanıyoruz ki Anadolu Efes Yenilik Atölyesi sektörümüzde inovatif yaklaşımlarıyla Türkiye’nin dünya bira pazarında daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak” diyor.

Merkezde hem yeni ürünler geliştirilirken hem de üretim teknikleri üzerine çalışmalar yapılıyor. Ekosistemdeki paydaşlar için bir buluşma ve deneyim paylaşma noktası olması amaçlanan bu platform aynı zamanda sektör profesyonelleri için de kapsamlı gelişim ve uzmanlaşma fırsatları sunmayı hedefliyor.

Anadolu Efes, dünya bira literatürüne üçüncü bir üretim tekniği olarak girmesi beklenen +1 dinlendirme tekniğini bu merkezde geliştirdi.

Ürünlerini 70’ten fazla ülkeye ihraç ettiklerini vurgulayan Tuğrul Ağırbaş, “Dünya çapında rekabet eden bir bira üreticisi olarak geldiğimiz nokta, dönüştürücü bir role bürünmeyi, değişime öncülük etmeyi ve geleceği şekillendirmeyi gerekli kılıyor” diye konuşuyor.