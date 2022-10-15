Türkiye’de birleşme ve satın almalar alanının en etkin firmalarından biri olan Pragma, 20’nci yılını kutlarken tamamladığı işlem sayısı 107’ye, bu işlemlerin toplam büyüklüğü 7,5 milyar dolara ulaşmış durumda.

Bu işlemlerden 2,3 milyar dolarlık 34 işlem son beş yılda gerçekleşmiş bulunuyor. Böylece Pragma’nın Türkiye’deki konumunu güçlendirdiğini belirten Pragma CEO’su Değer Şahbaz, pandemi süresince işlerini hızla tamamlamaya devam ettiklerinden söz ediyor.

Haziran 2020-Haziran 2021 döneminin pandeminin tam ortasında olmasına rağmen 20 yılın üst seviyesinde rekor kırdıklarının altını çizen Şahbaz, “Pragma, 2021 başından günümüze ABD’den Japonya’ya 10 değişik ülkeden şirkete satış tamamladı ve bu yatırımcı coğrafyası açısından en çok çeşitlilik gösteren dönem oldu.

Detay olarak yatırımcılar, ABD, İngiltere, Almanya, İtalya, İsviçre, Hollanda, Avusturya, BAE, Hindistan ve Japonya’dan geldi” diyor.

Pragma’nın 2021-2022 döneminde tamamladığı işlemler arasında; Teko’nun çoğunluk hissesinin İsviçre’li Aluflexpack’e satışı, Daiichi’nin çoğunluk hissesinin Karel Elektronik’e satışı, Ulusoy Un’un, Söke Un’u Mediterra Capital Partner’dan satın alınışı bulunuyor.