Bursalılar TETSİAD yarışına ‘platform’la girdi
Geçen hafta bu sayfalarda Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TETSİAD) 27 Ağustos’ta yapılacak genel kurulunda yönetim için İstanbul ve Bursa arasında yaşanan rekabeti yazmıştık.
İstanbul başta olmak üzere diğer bölgelerden de destek aldığını kaydeden İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkan Yardımcısı Şerafettin Demir’in görüşlerine yer vermiştik.
Şerafettin Demir, bin 200 üyeli derneğin 320 üyesinin Bursalı firmalar olduğunu ve onların da desteğini talep ettiğini açıklamıştı.
Geçen hafta, Şerafettin Demir’in bu hamlesine karşı, Bursa’daki 300 civarındaki ev tekstili sanayicisi ‘Bursa Ev Tekstili Birlik Platformu’nu oluşturdu ve ilk toplantısını da gerçekleştirip birlik mesajı verdi.
Platformun sözcüsü Ufuk Ocak, TETSİAD çatısı altında gerçekleştirilen çalışmalara da değinerek, “Sektörümüzün güçlü olduğu diğer şehirlerimizle dayanışma ve işbirliği içindeyiz.
Firmalarımızın hızla değişen rekabet koşullarında lider oyuncu pozisyonlarını koruyabilmeleri için özellikle çatı kuruluşumuz TETSİAD’da yeni bir vizyon ve değişim hedefliyoruz” dedi.
Platforma, sektörün duayen sanayicilerinden, İstanbul kanadının başkanlık önerisi yaptığı Türkün Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erol Türkün de destek verdi. Türkün, işlerinin yoğunluğu nedeniyle başkanlık önerilerini geri çevirdiğini açıkladı.
Platforma destek veren bir diğer önemli isim de Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay oldu. Burkay, “Benim de daha önce gururla görev yaptığım TETSİAD Yönetim Kurulu’nda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Bursa’nın en güçlü şekilde temsil edilmesi hepimizin önceliği” dedi.
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