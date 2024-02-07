Uşak, Balıkesir, Samsun ve Antalya’da toplam 3 milyon metrekarelik alanda 10’u aşkın sebze ve meyve üretimini sürdüren şirket, 15 ülkeye de ihracat yapıyor.

Agrotech Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Keskin; “Sözleşmeli ve sürdürülebilir tarım, amiral gemimiz. Tarımsal üretimin her aşamasında üreticimize destek olmayı, 2024 sonunda 500 bin dekarın üzerinde sözleşmeli tarım alanına ulaşmayı hedefliyoruz” diyor.

Avrupa’daki zincir marketlere ürün tedarik eden Hollanda merkezli bir şirketle ön görüşmelere başlayan AgroTech Manisa’da da tarım ihracatçısı bir şirketle de görüşme halinde.

