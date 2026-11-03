Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayı enflasyon verilerini açıkladı.

TÜFE'deki değişim 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 27,52, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 29,77 ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 31,23 artış olarak gerçekleşti.

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,20 artacağını tahmin ederken, eylülde yüzde 29,73 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun ekimde yüzde 29,28'e gerilemesini bekliyordu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde yıllık %27,73 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun yıllık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 27,73, ulaştırmada yüzde 36,39 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 40,24 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana harcama gruplarının yıllık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 6,81, ulaştırmada 6,10 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda 4,71 yüzde puan oldu.

TÜFE gıda ve alkolsüz içeceklerde aylık yüzde 3,50 arttı

En yüksek ağırlığa sahip üç ana harcama grubunun aylık değişimleri gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,50, ulaştırmada yüzde 2,02 ve konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlarda yüzde 2,84 artış olarak gerçekleşti.

İlgili ana grupların aylık değişime olan katkıları ise gıda ve alkolsüz içeceklerde 0,84, ulaştırmada 0,36 ve konutta 0,34 yüzde puan oldu.

Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık yüzde 28,46, aylık yüzde 2 arttı

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2026 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre yüzde 2, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,87, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 28,46 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 30,45 artış olarak gerçekleşti.