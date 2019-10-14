Cirosunu ikiye katlayacak
Son yıllarda tüm dünyada dikkat çeken sağlık alanındaki teknolojiler, Türkiye’de de yerli firmaların yatırımlarıyla perçinleniyor.
Bu kapsamda 110 milyon Euro’luk yatırımla Gebze OSB’de kurulan Onko Koçsel İlaçları, Avrupa GMP belgesini tüm üretim hatlarıyla almayı başaran yerli sermayeli şirketlerden biri olmayı başardı. Bu sayede 30’a yakın ülkeye ihracata başlayan firma, kullandığı teknolojiyle de dikkat çekiyor.
Onko Koçsel İlaçları Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Tuğçe Koç, dünyadaki en yüksek üretim teknolojisi olan ‘izolatörlü üretim teknolojisi’ni ciddi bir yatırımla Türkiye’ye getirdiklerini belirtiyor.
Koç,“70 milyon Euro’luk yatırım yaptığımız bu teknolojiyle çalışanlarımızın toksik maddelerle temasını kestik ve bu maddelerin çevreye yayılarak zarar vermesini önlüyoruz. Hem de ABD ve Avrupa gibi yüksek regülasyona sahip ülkelere Türkiye’den ilaç tedariği yapabilmenin önünü açmış oluyoruz” diyor.
Geçen yılı 231 milyon TL ciro ile kapatan şirket, bu yıl 400 milyon TL ciro hedefliyor. Üretiminin yüzde 6’lık kısmını ihraç eden Onko Koçsel, önümüzdeki bir yılda bu oranı yüzde 20’ye çıkarmayı planlıyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?