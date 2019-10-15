Çukur ve Zula’dan işbirliği
Dünyada farklı coğrafyalarda pek çok ülkede izlenen Ay Yapım imzalı dizi ‘Çukur’ ile InGame Group tarafından geliştirilen ve 100’den fazla ülkede 11 dilde 26 milyonun üzerinde oyun meraklısı tarafından oynanan MMOFPS oyunu ‘Zula’ bir ilke imza attı.
InGame Group ve Ay Yapım’ın işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında, 1 Ekim’den itibaren Çukur Haritası Zula’da yer alacak.
1 Kasım’dan itibaren ise dizinin iki sevilen karakterinin oyuna dahil edilmesiyle, Türkiye ve yurtdışındaki milyonlarca Zula oyuncusu, Çukur heyecanını Zula içinde yaşayabilecek.
Projenin lansmanında konuşan InGame Group Kurucu Ortağı Burak Gözalan, “Oyun ayrı bir disiplin olmaktan çıkıp, diziden sinemaya, müziğe ve tüm eğlence sektörünün içine nüfuz edecek” diyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?