“Değişimi şahsen sahiplenmek istedim”
Karaköy sahil şeridinde yer alan Galataport İstanbul, 2020’nin ikinci çeyreğinde açılmaya hazırlanıyor.
Doğuş Grubu ile Bilgili Holding’in ortaklaşa hayata geçirdiği Galataport İstanbul projesinin tanıtım toplantısında konuşan Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk’in bu yatırımı grubun ‘ustalık dönemi eseri’ olarak nitelendirmesi projeye verdiği önemi gösteriyor.
İhale bedeli dahil toplam 1,7 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen projenin turizme önemli katkı sunması bekleniyor. Nisan ayında ilk yolcularını ağırlamaya hazırlanan kruvaziyer limanına uğrayacak 1,5 milyon yolcunun yıllık turizm gelirine 1 milyar dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.
Son 12 yılda hayata geçirdikleri 9 milyar dolarlık yatırımın yüzde 83’ünü Türkiye’ye yaptıklarını söyleyen Doğuş Grubu Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Ferit F. Şahenk ile yaptığımız kısa sohbette yeni dönem planlarını konuştuk.
Grubun ustalık dönemi eseri olarak nitelendirdiği Galataport projesine büyük önem verdiğini ve projenin kültür-sanat ve turizmden gastronomiye kadar hayatın her alanına dokunacağını söyleyen Şahenk, bilindiği gibi artık icranın da başında.
Hüsnü Akhan’ın uzun dönem yürüttüğü CEO’luk görevini yakın zamanda üstlenen Şahenk bu kararını şu sözlerle anlatıyor: “İcranın başında olmak ve grubun yeni dönemdeki kültürel ve stratejik değişimini şahsen sahiplenmek istedim.
Hüsnü Akhan ise yönetim kurulu başkan yardımcısı olarak inşaat ve Galataport projemizde koşturmaya devam edecek.”
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