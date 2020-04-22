Türk savunma sanayiinin inovasyon merkezi Teknopark İstanbul, Türkiye’nin ilk ‘Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Siber güvenlik alanında faaliyet gösteren ve derin teknoloji tabanlı siber güvenlik fikirleri üzerinde çalışmalar yürüten girişimlere ev sahipliği yapacak merkezin 2021 yılında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Teknopark İstanbul’un 3’üncü Etap binaları kapsamında inşaatı süren Cube Incubation binasında kurulacak Siber Güvenlik Kuluçka Merkezi için 70 milyon TL’nin üzerinde yatırım yapıldı. Merkezde altı aylık dönemlerde 15, yılda 30 uluslararası düşünen siber güvenlik girişiminin desteklenmesi hedefleniyor.

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, girişimcilik ekosistemindeki bilgi birikimini siber güvenlik ekosistemine aktararak ülkemiz için sorumluluk aldıklarını söylüyor.

Türkiye’de siber güvenlik alanında çalışmalar yapan 70 start up olmasına karşın global veri tabanına kayıtlı beş adet yerli start up bulunduğunu da ifade ediyor.

Topçu, “Biz bu merkezde ülkemizin siber saldırılardan en az düzeyde etkilenmesine katkı sağlayacak yerli ve milli projeleri hayata geçirecek yepyeni fikirlere sahip girişimcileri ağırlayacağız” şeklinde konuşuyor.