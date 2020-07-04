Koronavirüs salgını hayatın pek çok alanında olduğu gibi tüketim alışkanlıklarında da değişim getirdi. Sağlığını korumak isteyen tüketiciler bağışıklık destek ürünlerine yöneldi.

Konyalı Helvacızade Grubu’nun sağlık kanadı Zade Vital, bu değişimi yakından takip eden şirketlerden biri oldu.

Pandemi süreciyle beraber sağlık sektörünün hareketlendiğini söyleyen Zade Vital Genel Müdürü Taha Büyükhelvacıgil, bu dönemde bağışıklık destek ürünlerine odaklandıklarını söylüyor.

Sağlık alanında son beş yıl içerisinde 40 milyon Euro’luk yatırım yaparak yumuşak kapsül tesisi kuran grup, 2021 yılında tablet üretimine geçmeyi hedefliyor. 2020 yılında da yüzde 100’lük büyüme öngören şirketin diğer hedefi ise yurtdışında büyümek.

İhracatın ciro içindeki payı yüzde 20 civarında. Avrupa ve Ortadoğu’da daha da yaygınlaşacaklarını belirten Büyükhelvacıgil, “ABD’de ise Amazon kanalıyla büyüyoruz. Kanada’da aktif olacağız. Önümüzdeki yıl yurtdışı gelirlerin ciromuzun yüzde 40’ını oluşturmasını hedefliyoruz” diyor.

300 kişiye istihdam sağlayan Helvacızade Grubu, bu süreçte çalışanlarına uzman psikologlar tarafından online eğitimler verirken, Türk tohumlarıyla ilgili bir eğitime de başladı.

Uzm. Dr. Burçak Deniz Dedeoğlu ile Vitolog eğitimleri başlığı altında Türk tohumlarının kullanım alanlarıyla ilgili eğitim serisine başlayan şirket, çalışanların yüzde 70’ine endemik bitki eğitimleri verdi.