İhracatçı birlikleri, nisan ayında yapılacak seçimlere hazırlanıyor. 61 ihracatçı birliğinde tamamlanacak seçimlerin ardından TİM başkanlık koltuğu içinse seçim yarışına haziran ayında girilecek.

Mevcut başkan İsmail Gülle’nin adaylığına kesin gözüyle bakılırken, Gülle’ye yeni rakip çıktı. İki dönemdir İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı olanak görev yürüten Ahmet Güleç de TİM Başkanlığına adaylığını açıklamaya hazırlanıyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) çatısı altındaki ihracatçı birliklerinde seçim çalışmaları hızlandı.

Hazır giyim, kimya, maden, demir ve demir dışı metaller, hububat, mücevherat gibi sektörlerde birden fazla adayla hızlı bir rekabetin olması bekleniyor. Nisan ayında yapılacak seçimlerin ardından ise Haziran ayında TİM Başkanlık seçimleri olacak.

Ahmet Güleç de başkanlığa aday

Aldığımız bilgilere göre iki dönemdir İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı olarak görev yapan Ahmet Güleç, TİM Başkanlık seçimlerine hazırlanıyor.

İki dönem kuralı nedeniyle İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği’nde tekrar aday olamayan Ahmet Güleç, Erkan Özkan’ın başkanlığında tek liste ile girilmesi beklenen seçimde yönetim kurulunda yer alacak.

Kulislerdeki bir diğer isim

Kulislerde Tahsin Öztiryaki’nin TİM Başkanlığı için aday olabileceği konuşuluyor. Ancak İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), seçimlerinde Ayşegül Çapan’ın listesinde yer alan Tahsin Öztiryaki için 28 Nisan’da yapılacak seçimler önemli.

Çünkü İDDMİB’de Çetin Tecdelioğlu ve ekibi de sivil toplum örgütlerinden aldıkları destekle birlikte seçimlere güçlü bir şekilde hazırlanıyor.