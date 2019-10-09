Türkiye’den yerli ortakla pazara girdi

Ekim 9, 2019 0 Yorum 69 Okunma
Türkiye’den yerli ortakla pazara girdi

Küresel akıllı su yönetimi çözümleri sağlayıcısı Metito, Türk kimya şirketi Info Grubu’nun çoğunluk hissesini satın alarak Türkiye pazarına girdi.

40’dan fazla ülkede faaliyet gösteren Metito, bu sayede Türkiye pazarına ve bölgeye hizmet sunabilecek.

Metito’nun ortaklık yapısında Mitsubishi Corporation, Mitsubishi Heavy Industries ve IFC de bulunuyor.

Şirket Türkiye’den farklı ortaklıklara da sıcak bakıyor. Metito İcra Kurulu Üyesi Fady Juez, “Daha geniş bir bölgede büyümek için verimli ortaklıklar kurmayı sabırsızlıkla bekliyoruz” diyor.

Su kimyasalları üreten ve Türkiye’nin tanınmış markalarına su kullanımı ve su geri kazanımı konusunda danışmanlık veren Info Grubu’nun Kurucu Ortağı Abdullah Uslu ise Metito’nun global gücüyle beraber yurtdışı pazarlara da açılacaklarını ifade ediyor.



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