12 bin yıllık sır çözülüyor: Çayönü insanının genetik haritası çıkarılıyor

Bu yıl kazı alanında birçok buluntuya ulaştıklarını ifade eden Sarıaltun, şunları kaydetti:

"Kamusal bir yapı, birçok alanda Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem B evresi dediğimiz milattan önce 9000-8500 yılları arasına tarihlenen ızgara planlı yapılar evresine ait 4 yapı bulduk. Kazının sonlarına doğru Çanak Çömlekli Neolitik Dönem'e ait milattan önce 7000-6000 yılları arasına tarihlenen yoğun bir mimari ile karşılaştık. 2024'ten beri İlk Tunç Çağı (Erken Tunç Çağı) alanının geniş alanlarını açmamız hem yerleşim dokusunu tanımlamamıza hem de bu seneki verilerle kültür katmanını biraz daha iyi anlamamıza vesile oldu. Önemli buluntularımızdan biri de İlk Tunç Çağ Dönemi dediğimiz milattan önce 2900-2750'lere tarihlenen bir mezarlık alanı olduğunu belirledik. Bu alanda daha yoğun bir mimari mezarlık olduğunu tespit ettik. Kazdığımız 8 mezarda çalıştık. Bunlardan 7'si İlk Tunç Çağı dönemine yani milattan önce 3000'lere ait, biri de Neolitik Dönem'e ait."