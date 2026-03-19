Merkez Bankası'ndan yeni adım: Elektronik para hesaplarında 'nema' dönemi başlıyor

Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında, elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı fonları ve bankalarda tutulan “elektronik para koruma hesapları” belirli şartlar altında nemalandırılabilecek. Ancak bu uygulama yabancı para cinsinden açılan hesapları kapsamayacak.

Net kazanç koruma hesaplarına aktarılacak

Nemalandırmadan elde edilen anapara ile net kazanç, komisyon ve yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra bir sonraki iş gününde ilgili koruma hesaplarına aktarılacak.

Fonların farklı amaçla kullanımı yasak

Yeni düzenlemeyle, bu fonların nemalandırma süresi boyunca farklı amaçlarla kullanılması yasaklandı. Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise günlük işlemler için yeterli likiditeyi sağlamakla zorunda olacak.

Gecelik vadeli işlemlerde anapara korunacak

Nemalandırma sürecinde sadece düşük riskli ve kolay nakde çevrilebilir varlıklar tercih edilecek. Gecelik vadeli işlemlerde ise anaparanın korunması gerekecek.

Kuruluşların faaliyet izinleri durdurulursa fonlar nemalandırılamayacak

Kuruluşların faaliyet izinleri geçici olarak askıya alındığında, bu süre boyunca koruma hesaplarında bulunan fonlar nemalandırmaya konu edilemeyecek.