ARA
DOLAR
44,31
0,25%
DOLAR
EURO
50,74
-0,11%
EURO
ALTIN
6920,15
0,00%
ALTIN
BIST 100
13821,97
0,49%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla

Merkez Bankası'ndan yeni adım: Elektronik para hesaplarında 'nema' dönemi başlıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ödeme hizmetleri ve elektronik para kuruluşlarına yönelik önemli bir düzenlemeye gitti. Buna göre, elektronik para koruma hesaplarında bulunan bakiyeler belirli şartlar altında nemalandırılabilecek.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Merkez Bankası tarafından hazırlanan "Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para İhracı İle Ödeme Hizmeti Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Düzenleme kapsamında, elektronik para kuruluşlarının müşterilerden topladığı fonları ve bankalarda tutulan “elektronik para koruma hesapları” belirli şartlar altında nemalandırılabilecek. Ancak bu uygulama yabancı para cinsinden açılan hesapları kapsamayacak.

Net kazanç koruma hesaplarına aktarılacak

Nemalandırmadan elde edilen anapara ile net kazanç, komisyon ve yasal kesintiler çıkarıldıktan sonra bir sonraki iş gününde ilgili koruma hesaplarına aktarılacak.

Fonların farklı amaçla kullanımı yasak

Yeni düzenlemeyle, bu fonların nemalandırma süresi boyunca farklı amaçlarla kullanılması yasaklandı. Ödeme ve elektronik para kuruluşları ise günlük işlemler için yeterli likiditeyi sağlamakla zorunda olacak.

Gecelik vadeli işlemlerde anapara korunacak

Nemalandırma sürecinde sadece düşük riskli ve kolay nakde çevrilebilir varlıklar tercih edilecek. Gecelik vadeli işlemlerde ise anaparanın korunması gerekecek.

Kuruluşların faaliyet izinleri durdurulursa fonlar nemalandırılamayacak

Kuruluşların faaliyet izinleri geçici olarak askıya alındığında, bu süre boyunca koruma hesaplarında bulunan fonlar nemalandırmaya konu edilemeyecek.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL