“1,2 milyar dolarlık üç projeye başladık”

Ülkemizde ve dünyada finansal piyasaların dalgalandığı günümüzde geleceğe güvenip yatırım yapan şirketlerin sayısı da giderek azalıyor. Bu süreçte yatırımlarına hız kesmeden devam eden şirketler ise öne çıkıyor. Bunlardan biri de inşaat, tekstil, turizm ve enerji sektörlerinde faaliyet gösteren Invest Grup.

Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından

Türkiye’nin önemli projelerinden biri olan Vadistanbul başta olmak üzere ofisten hastaneye konuta kadar altyapı ve üstyapı projelerine imza atan grup, 1992’den bu yana 3 milyon m2’lik inşaat yaptı. Önümüzdeki beş yıllık süreçte sanayiden çıkıp turizm, gayrimenkul geliştirme ve enerji sektörlerinde büyüme planları yapan grubu ve yatırım planlarını Invest Grup Yönetim Kurulu Başkanı Bahattin Uçar ile konuştuk.

İkinci kuşak iş başında

Bahattin Uçar’ın kurduğu ve hala dümeninde olduğu Invest Grup’ta oğulları yani ikinci kuşak görev almaya başlamış durumda. Uçar, büyük oğlu Atakan Uçar’ın grupta satış pazarlama direktörlüğü yaptığını, ortanca oğlu Egemen Uçar’ın şantiye ve satın alma işlerini üstlendiğini söylüyor. Henüz 13 yaşında olan en küçük oğlu Asil Uçar’ın ise teknolojiye olan ilgisi ve bu alandaki yeteneği ile tüm aileyi şaşırttığını belirten Uçar, Asil’in bu alanda aldığı eğitimler ile büyüdüğünde grubun teknoloji işlerini üstlenmeye aday olduğunu da vurguluyor.

Grubunuzun amiral gemisi olan gayrimenkul geliştirmede devam eden ve planladığınız projelerinizden bahseder misiniz?

İstanbul, Bodrum, Urla, Çeşme gibi üst segment projeler üretebileceğimiz yerlere odaklandık. Vadistanbul ile başlayan seriyi devam ettiriyoruz. Şu anda devam eden en büyük projemiz 600 milyon dolarlık yatırımla hayat bulacak olan Maslak Koru. 754 konut, 130 rezidans, 44 ticari ünite ve 330 ofisten oluşan bu projemizin yüzde 60’ı satıldı. Mart 2026’da teslim etmeyi planladığımız projemizde yer alan 130 rezidansı Marriott Bonvoy’un franchise’ı olarak biz işleteceğiz. Maslak Koru’nun Göktürk’e doğru iki parsel ilerisine yaklaşık 800 bağımsız birimde konut, ofis, ticari alandan oluşacak Invest Orman projesini planlıyoruz. Bu arsanın yüzde 30’u bizim geri kalanı birkaç hissedarın. 2026 ortasında başlamasını planladığımız bu projeye yaklaşık 350 milyon dolarlık yatırım planlıyoruz. 65 bin m2 arazinin yüzde 44’ünü kamuya terk ettik. Ahmet Hattat’ın Cennet Koyu yakınındaki arsasında kat karşılığı Bodrum’a ve Türkiye’ye değer katacak 220 yatak kapasiteli St Regist Otel ve 33 villayı içeren St Regist Villaları projesinin inşaatına mart ayında başladık.

Bu projeye ne kadar yatırım yapacaksınız ve ne zaman satışa çıkacak?

220 milyon dolarlık yatırım yapacağımız, 2028 yazında yaşamın başlayacağı bu projemiz bu ay satışa çıkacak. Villaların yüzde 20’si şimdiden opsiyonlandı. Buradaki oteli franchise olarak kendimiz işleteceğiz. Ortak alanların elektriğini güneş enerjisinden sağlayacağımız, arıtma sistemiyle de ortak alanları sulayacağımız çevreci bir proje olacak. Bodrum’da kumsal bulmak zordur ancak projemizin 550 metrelik kumsalı var. Villaların büyüklüğü 400 ila bin m2 arasında değişiyor ve tamamı özel havuzlu. Her villaya minimum dört araçlık kapalı otopark alanı vereceğiz. Ayrıca Gölköy meydanından projemize kadar olan yolları 14-15 milyon dolarlık yatırımla biz yapacağız. Vadistanbul’un çevresindeki yolları, hava rayı alt-üst yapıyı 46 milyon dolarlık yatırımla biz proje dışı yatırım olarak yapmıştık.

Günümüzde gayrimenkul projelerdeki yüksek aidatlar herkesin şikayetçi olduğu bir konu. Aidatları düşük tutmak için çalışma yapıyor musunuz?

Site yönetimlerinin özel firmalara devredilmesi aidatların yükselmesine neden oluyor. Biz de bunun önüne geçmek için site yönetimini kendimiz yapıyoruz.

Bu yılı ne kadarlık bir ciro ile kapatacaksınız, 2026 hedefiniz nedir?

2024 yılı ciromuz 6,7 milyar TL idi. Bu yıl herhangi bir projemizde teslim olmadığından yine 6,7 milyar TL’lik ciro ile yılı kapatırız. 2026’da ise 22-25 milyar TL arası bir ciro hedefliyoruz.

Ekonomideki dalgalanmalar işlerinize nasıl yansıyor?

Özellikle sanayici kurlardan ve maliyetten dolayı çok sıkıntıda. Birçok şirket fabrikasını yurt dışına taşırken, biz Düzce OSB’deki pamuktan alıp iplik ürettiğimiz tesisimizi taşımadık. Bir iş yürümüyorsa, kârlı değilse onu başka yere taşımak manasız. İnşaat ve turizmde de düşük kur ve her geçen gün artan maliyetler zorluyor. Kredi musluklarının açılması halinde piyasaya bir canlanma gelecektir.

Gayrimenkul sektöründe son dönemde halka arzlarda bir artış söz konusu. Sizin de halka arz olma yönünde bir planınız var mı?

Önümüzdeki iki yıl içinde Bodrum projesini tamamladıktan sonra GYO olmayı planlıyoruz. Proje geliştirdiğimiz yerler iyi yerler, oralardaki ticari üniteleri kendimiz işletip buralardan elde edeceğimiz gelirleri projelerimize yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Gayrimenkul geliştirmede İzmir de radarınızdaydı. Orada neler yapıyorsunuz?

Urla ve Çeşme’de proje geliştirmek üzere görüşmeler yapıyoruz. Urla Kekliktepe’de müstakil villalar üretebileceğimiz 46 dönümlük bir arsa için görüşmelerde sona yaklaştık. Geçmişte sayfiye olarak görülen pandemi sonrasında 12 ay yaşam alanına dönüşen Urla’da çok büyük olmayan 200-300 m2’lik yapılar ilgi görüyor. Urla’da denize sıfır olma şartı aramadan arsa arıyoruz. Çeşme’de denize sıfır kat irtifakını kurup tapu verebileceğimiz yerlere bakıyoruz ve şu anda üç yerle görüşüyoruz. Burada flat daire ve villalar yapmayı planlıyoruz. Assos İlyas Fakı Köyü’nde 50 dönümlük bir arazimiz var. Niyetimiz orada 3-4 yıl içinde eko turizm konseptli bir proje geliştirmek.

Büyümeyi planladığınız bir diğer alan olan enerji sektöründe neler yapacaksınız?

Kendi işletmelerimizin ihtiyacını karşılamak üzere Malatya ve Manisa’da kurulu 23 megawatt’lık GES yatırımımız var. Hedefimiz ise maksimum dört yıl içinde 150 megawatt’a ulaşmak.