  İstanbul için tatil haberleri peş peşe geliyor! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

İstanbul için tatil haberleri peş peşe geliyor! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Kar yağışının etkisini artırdığı İstanbul’da, olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar için tatil kararı alınıp alınmayacağı yakından takip ediliyor. Konuyla ilgili İstanbul Valiliği’nden resmi açıklama geldi. Peki, İstanbul’da okullar tatil edildi mi?


İstanbul için tatil haberleri peş peşe geliyor! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Megakent İstanbul, yeni yılla birlikte karlı havanın etkisi altına girdi. Günler öncesinden yapılan soğuk hava uyarılarının ardından kent genelinde bugün soğuk hava ve kar yağışı etkisini gösterdi. Yoğun kar yağışı sonrası gözler, yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine çevrildi. Peki, İstanbul Valiliği'nden konuyla ilgili resmi açıklama geldi mi? İstanbul'da hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valiliği kentte etkili olan kar yağışının ardından eğitime ara verilip verilmeyeceğine dair bir açıklama yaptı. Açıklamada, İstanbul'da 5 ilçede yarın (2 Ocak 2026) eğitim öğretime ara verildiği duyuruldu.

İSTANBUL'DA HANGİ İLÇELERDE OKULLAR TATİL EDİLDİ?

İstanbul Valiliği’nin açıklamasına göre, 1 gün süreyle eğitime ara verilen ilçeler şöyle sıralandı:

SARIYER'DE OKULLAR TATİL

Sarıyer'de olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

BEYKOZ'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Olumsuz hava şartları nedeniyle Beykoz'da da yüz yüze eğitime 1 gün süreyle ara verildi.

ŞİLE'DE YÜZ YÜZE EĞİTİME ARA VERİLDİ

Kar yağışı nedeniyle okulların tatil edildiği bir diğer ilçe ise Şile oldu.

KAĞITHANE'DE EĞİTİME ARA

İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kağıthane ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle eğitime ara verildiği duyuruldu.

BEŞİKTAŞ'TA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Kar yağışı nedeniyle Beşiktaş'ta da eğitime ara verildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ'NİN AÇIKLAMASI

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."

KAMU KURUM VE KURULUŞLARINDA ÇALIŞANLAR DA İZİNLİ Mİ?

Açıklamada ayrıca, söz konusu ilçelerde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan gazi, malul gazi, engelli, hamile ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi. 

Açıklamada, "Ancak '8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personel grubu', sağlık, emniyet ve karla mücadele alanında çalışma yürüten birimlerimizdeki kadın personeli kapsamamaktadır. 8 yaşın altında engelli çocuğu bulunan hangi meslek grubunda olursa olsun çalışan anneler de belirlenen tarihte idari izinli sayılacaktır." ifadeleri kullanıldı.

İSTANBUL'DA ÜNİVERSİTELER TATİL Mİ?

Valilik, kentte üniversitelerin tatil olup olmadığına dair ise şu açıklamayı yaptı.

"Alınan bu karar, üniversiteleri kapsamamakta olup, söz konusu kurumların kendi yönetimlerinin alacağı karar doğrultusunda hareket etmeleri gerekmektedir. İlimizi etkileyen olumsuz hava şartları nedeniyle ilgili kurumlarımızın ekipleri 24 saat esasıyla görev yapmaya devam ediyor."
