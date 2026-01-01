İstanbul için tatil haberleri peş peşe geliyor! Hangi ilçelerde okullar tatil edildi?

Valilik tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"İstanbul'un Sarıyer, Beykoz, Şile, Kağıthane ve Beşiktaş ilçelerinde, resmi-özel tüm okullar, halk eğitim merkezleri, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, muhtelif kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine 2 Ocak 2026 Cuma günü bir gün süreyle kaymakamlıklar kararıyla ara verilmiştir."