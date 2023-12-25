2024, borsada ‘fırsat’ yılı mı olacak?

Seçimlerden önce BİST’teki olası düşüşlerin ‘alım’ fırsatı sunabileceği öngörülüyor.

Seçimlerin ardından CDS’lerde iyileşmenin ve varlık fiyatlarında normalleşmenin sürdüğü, enflasyonda kalıcı gerilemeyle faiz indirimlerinin başladığı bir senaryoda 2024’te BİST için ciddi potansiyel oluşabilir.

2016’yı yüzde 9, 2017’yi yüzde 50 getiriyle geride bırakan BİST; yatırımcılarının yüzünü sadece 2018’de güldürmedi ve yılı yüzde 21 kayıpla kapattı.

2019’da yüzde 29, 2020’de yüzde 28 kazanca imza atan borsa, 4 Ocak- 16 Aralık 2021 arasında yüzde 52,4 yükselse de aralıkayının son iki haftasında karşılaştığı sert satışların ardından 2021’i yüzde 21 getiriyle tamamladı.

2022, borsa için en bereketli yıllarda biri olarak kayıtlara geçti. 2022’de enflasyonun 12 aylık bazda yüzde 85’i aşmasına karşın faizlerin düşük seyretmesi ve döviz kurlarının özellikle yılın ikinci yarısında sakin bir görünüm sergilemesi yatırımcıları alternatif getiri arayışına yöneltti.

Getiri arayışına en iyi cevap veren varlığın hisse senetleri olması, BİST-100’ün 1.927’den başladığı 2022’yi5.509’dan kapatarak yüzde 185’in üzerinde bir yükselişle tamamlamasını sağladı. Borsa, 2023’e işte böyle bir tabloyla olumlu bir trendde girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.