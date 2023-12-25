2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk

Yüksek maliyetler, finansmana erişimde zorluklar gibi sorunlar nedeniyle kan kaybeden ihracatçılar, 2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koydu.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ikinci yüzyılda Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile 2024’e girdiklerini söylüyor.

Türkiye’nin ana pazarları olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD ekonomilerindeki yavaşlama, yüksek maliyetler, finansmana erişmede zorluklar nedeniyle 2023, özellikle hazır giyim, tekstil ve çelik başta olmak üzere emek yoğun sektörler açısından zor bir yıl oldu.

Toplam ihracatın yüzde 53’ünü oluşturan 12 sektör 2023’te pazar kaybetti. İhracatçılar bu olumsuz tabloya rağmen 2024 yılında ihracatta en az yüzde 10 büyüme hedefi koydu.

Atılan adımlar sayesinde finansmana erişimin büyük ölçüde sorun olmaktan çıkmakla birlikte maliyetlerin hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Yüksek maliyetler de doğal olarak yatırım iştahını kaçırıyor.

2024’ün en azından ikinci yarısından itibaren enflasyona paralel olarak finansman maliyetlerinin de düşeceğine inanıyoruz” diyor.

İkinci yüzyıla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını vurgulayan Gültepe, 2023 yılını değerlendirirken ihracatçıların yeni dönem ajandasını anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.