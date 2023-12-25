ARA
Bist 100
7313,41
-3,23%
Bist 100
Dolar/TL
29,254
0,0883%
Dolar/TL
Euro/TL
32,0232
-0,6576%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,1016
0,0091%
Euro/Dolar
Altın/Gram
1930,97
0,09%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk

Yüksek maliyetler, finansmana erişimde zorluklar gibi sorunlar nedeniyle kan kaybeden ihracatçılar, 2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koydu.

25 Aralık 2023
2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koyduk

Yüksek maliyetler, finansmana erişimde zorluklar gibi sorunlar nedeniyle kan kaybeden ihracatçılar, 2024 için yüzde 10 büyüme hedefi koydu. 

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ikinci yüzyılda Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile 2024’e girdiklerini söylüyor.

Türkiye’nin ana pazarları olan Avrupa Birliği (AB) ve ABD ekonomilerindeki yavaşlama, yüksek maliyetler, finansmana erişmede zorluklar nedeniyle 2023, özellikle hazır giyim, tekstil ve çelik başta olmak üzere emek yoğun sektörler açısından zor bir yıl oldu. 

Toplam ihracatın yüzde 53’ünü oluşturan 12 sektör 2023’te pazar kaybetti. İhracatçılar bu olumsuz tabloya rağmen 2024 yılında ihracatta en az yüzde 10 büyüme hedefi koydu. 

Atılan adımlar sayesinde finansmana erişimin büyük ölçüde sorun olmaktan çıkmakla birlikte maliyetlerin hâlâ çok yüksek olduğunu söyleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, “Yüksek maliyetler de doğal olarak yatırım iştahını kaçırıyor. 

2024’ün en azından ikinci yarısından itibaren enflasyona paralel olarak finansman maliyetlerinin de düşeceğine inanıyoruz” diyor. 

İkinci yüzyıla Türkiye’yi ihracatta ilk 10 ülke arasına çıkarma hedefi ile başladıklarını vurgulayan Gültepe, 2023 yılını değerlendirirken ihracatçıların yeni dönem ajandasını anlattı.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 1930,97 0,09%
  • ALTIN ONS 2053,05 -0,02%
  • BIST 100 7313,41 -3,23%
  • DOLAR/TURK LIRASI 29,254 0,0883%
  • EURO/TURK LIRASI 32,0232 -0,6576%
  • EURO/USD 1,1016 0,0091%
  • INGILIZ STERLINI 1,2691 -0,05395%
  • JAPON YENI 142,375 0,007%
  • KANADA DOLARI 1,32575 -0,01244%
  • RUS RUBLESI 92,0225 -0,9392%
Günün En Çok Okunanları
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar?
Mazıdağı, inşaat demiri üretecek
GERİ
İLERİ
İş dünyası liderlerinin 2024 öngörüleri
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Alternatif yakıtlı ürünler geliştiriyor
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Rusya'nın ilk elektrikli 'Tesla katili'
Diyaloga dayalı pazarlamanın yükselişi
Prim borcu olanlar 2024'te sağlıktan yararlanacak
Dolar- euroda günün ilk rakamları
Altın fiyatları bugün ne kadar?
GERİ
İLERİ
YENİ SAYI
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun
Ekonomist Yeni Sayı
ABONE OL