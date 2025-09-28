21 yıldır kız çocuklarının eğitimine destek oluyor

Kız çocuklarının eğitim hayatlarına burs desteği sağlamanın yanı sıra onları akademik, sosyal ve kültürel açıdan donanımlı bireyler olarak yetiştirmeyi de hedefleyen program, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) iş birliğiyle 63 ilde 6 bin 500’e yakın öğrenciye ulaştı ve yaklaşık 20 bin burs imkânı sundu.

Ekonomist’in 14 - 27 Eylül 2025 tarihli sayısından

ÜNİVERSİTEYE GİRİŞ ORANI YÜKSEK

Her yıl yaklaşık bin öğrenciyi (750 lise, 250 üniversite) destekleyen program, burs desteğinin ötesinde; mentorluk, kodlama ve mühendislik eğitimleri, kültürel etkinlikler ve kişisel gelişim fırsatlarıyla bursiyerlerin hayatına dokunuyor. ‘Her Kızımız Bir Yıldız’, Türkiye’de kız çocuklarına yönelik en uzun soluklu sosyal fayda projelerinden biri olarak öne çıkıyor. Sağladıkları desteğin sınıfın dört duvarıyla sınırlı olmadığını vurgulayan Mercedes-Benz Türk İcra Kurulu Başkanı Süer Sülün, “Bölge ziyaretleri, mentorluk programları ve kişisel gelişim fırsatlarıyla öğrencilerimizin sosyal hayatta da güçlü bireyler olmalarını sağlıyoruz” diyor.

Proje kapsamında; kız çocuklarını eğitimde eşit fırsatlara kavuşturmayı, kadınların istihdama katılımını artırarak toplumda eşit fırsatlara erişmelerine katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizen Sülün, şunları ekliyor: “Türkiye’de kız çocuklarının eğitime katılımında son 20 yılda büyük mesafe alındı. Ama gerçek hedefimize ulaşabilmek için eğitime katılan kız çocuklarının istihdamda da güçlü şekilde yer almalarını sağlamak gerekiyor. Proje kapsamında bugün öğrencilerimizin üniversiteye yerleşme oranları Türkiye ortalamasının üzerinde. Öyle ki yüzde 30’a yakını ülkemizin en iyi üniversitelerine yerleşiyor. Önümüzdeki dönemde de eğitimde fırsat eşitliği için aynı kararlılıkla çalışmaya devam edecek, programımızın ulaştığı genç kız sayısını artırmak için yeni adımlar atacağız. Çünkü biz, eğitimin ülkemizin geleceğine yapılacak en değerli yatırım olduğuna inanıyoruz.”

Mercedes-Benz Türk, ‘Her Kızımız Bir Yıldız’ın yanı sıra ‘Mühendisliğin Yıldızları’ programı ile mühendislik okuyan 20 genç kıza, ‘EML’miz Geleceğin Yıldızı’ projesi ile 30 ilde 34 meslek lisesine destek veriyor. Bugüne kadar 4 binin üzerinde EML öğrencisi mezun olurken, bu yıl mezun olan 55 öğrenci bayi ve yetkili servislerde işbaşı yaptı. Aksaray’daki Etkinlik Merkezi’nde ise binden fazla öğrenciye, 25 gönüllü çalışan tarafından eğitim desteği sağlandı.