Yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek: Yüzde 400

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Aralık 2025 tarihli bülteniyle onaylanan %400 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanımının başlangıç tarihi 05.01.2026 olarak duyuruldu.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), %400 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak. Buna göre şirketin 6.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 1.250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000 TL artırılacak. Böylece şirket sermayesi 6.250.000.000 TL’ye yükseltilecek.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği sermaye artırımı başvurusu, SPK tarafından 30 Aralık 2025 tarihli bültenle onaylanmıştı.