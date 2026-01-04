ARA
DOLAR
43,04
0,19%
DOLAR
EURO
50,48
-0,14%
EURO
GRAM ALTIN
5995,96
0,72%
GRAM ALTIN
BIST 100
11498,38
2,10%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Borsa
  • Yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek: Yüzde 400

Yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek: Yüzde 400

Borsa İstanbul’da 5 Ocak 2026 Pazartesi günü halka açık bir şirket, yüksek oranlı bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek.


Yarın bir şirket bedelli sermaye artırımı gerçekleştirecek: Yüzde 400

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) 30 Aralık 2025 tarihli bülteniyle onaylanan %400 oranındaki bedelli sermaye artırımı kapsamında rüçhan hakkı kullanımının başlangıç tarihi 05.01.2026 olarak duyuruldu.

5 Ocak 2026 Pazartesi günü itibarıyla Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER), %400 oranında bedelli sermaye artırımı yapacak. Buna göre şirketin 6.250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde bulunan 1.250.000.000 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesi, tamamı nakden karşılanmak suretiyle 5.000.000.000 TL artırılacak. Böylece şirket sermayesi 6.250.000.000 TL’ye yükseltilecek.

Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin 26 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirdiği sermaye artırımı başvurusu, SPK tarafından 30 Aralık 2025 tarihli bültenle onaylanmıştı.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL