ARA
DOLAR
43,05
0,03%
DOLAR
EURO
50,30
0,01%
EURO
GRAM ALTIN
6129,87
-0,49%
GRAM ALTIN
BIST 100
12050,19
0,18%
BIST 100
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
  • Anasayfa
  • Haberler
  • Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı: İthalatta zayıflama işareti

Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı: İthalatta zayıflama işareti

Ticaret Bakanlığı verilerine göre, 2026’nın ilk çeyreğine ilişkin ihracat beklenti endeksi önceki çeyreğe kıyasla 3,9 puan artışla 109,2’ye yükseldi.


Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı: İthalatta zayıflama işareti

Ticaret Bakanlığı, bu yılın ilk çeyreğine ilişkin Dış Ticaret Beklenti Anketi'ni açıkladı. Buna göre, ihracat beklenti endeksi, bu dönemde bir önceki çeyreğe göre 3,9 puan arttı. Geçen yılın son çeyreğinde 105,3 seviyesinde olan endeks, ilk çeyrekte 109,2'ye ulaştı.

Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 7,9 puan arttı.

Endeksi, gelecek 3 aya ilişkin ihracat beklentisi ve ihracat sipariş beklentisi azalış, şu anda kayıtlı ihracat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler ve son 3 aydaki ihracat sipariş düzeyi artış yönünde etkiledi.

İthalat beklenti endeksi bir önceki çeyreğe göre azaldı

Bu yılın ilk çeyreğine ilişkin ithalat beklenti endeksi ise bir önceki çeyreğe göre 5,8 puan azalarak 109,3 seviyesinde hesaplandı. Endeks, geçen yılın aynı dönemine göre de 8 puan azaldı.

İthalat beklenti endeksini, gelecek 3 aya ilişkin ithalat beklentisi, ithalat birim fiyatı beklentisi ve şu anda kayıtlı ithalat sipariş düzeyi azalış, son 3 aydaki ithalat sipariş düzeyine yönelik değerlendirmeler artış yönünde etkiledi.

0
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL