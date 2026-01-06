Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme var (6 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş. (KAYSE)
%324,92917 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 4,683 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)