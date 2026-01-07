ARA
ABD'de özel sektör istihdam verileri açıklandı

ABD’de özel sektör istihdamı, geçen yıl aralık ayında 41 bin kişi artarak beklentilerin altında artış gösterdi.


Son Güncellenme:
ABD'de özel sektör istihdam verileri açıklandı

ADP Araştırma Enstitüsü'nün, Stanford Digital Economy Lab iş birliğiyle hazırladığı 2025 yılının Aralık ayına ilişkin ulusal istihdam raporu yayımlandı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı geçen yıl aralıkta 41 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi ise bu dönemde özel sektörü istihdamının 49 bin kişi artması yönündeydi.

ADP özel istihdam verisi, ülkeden 26 milyondan fazla çalışanın bordro bilgileri kullanılarak hesaplanıyor.

Yıllık ücret artışı değişmedi

Öte yandan, özel sektör istihdamında geçen yıl kasım ayında yaşanan düşüşe ilişkin veri ise 32 binden 29 bine revize edildi.

Aynı dönemde istihdamda, hizmet sektöründe 44 bin kişilik artış yaşanırken, üretim sektöründe 3 bin kişilik azalış görüldü. 

Yıllık ücret artışı da aralık ayında, bir önceki aya göre değişim göstermeyerek, yüzde 4,4 olarak açıklandı.

