Togg yeni kampanyayı duyurdu: İşte Togg'un 0 faizli kredi seçenekleri

Togg, finansman seçeneklerini büyüterek, daha yüksek kredi tutarlarından yararlanmak isteyen kullanıcıları da kapsıyor. Buna göre T10X ve T10F V2 için 1 milyon 700 bin TL krediye %2,38 faizli 48 ay vadeli 68 bin 455 TL aylık geri ödemeli; T10X ve T10F 4More versiyonu için ise 1 milyon 500 bin TL krediye %2,33 faizli 36 ay vadeli 69 bin 4 TL aylık geri ödemeli seçenek sunuluyor.