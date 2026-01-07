Sermaye artırımı yapan 1 hissenin fiyatında düzeltme (7 Ocak)

Borsa İstanbul A.Ş., hak kullanımları nedeniyle bugün bir hissenin fiyatında değişiklik olacağını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklamayla duyurdu.
Açıklamaya göre, Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (AGROT) paylarının fiyatında, iç kaynaklardan bedelsiz sermaye artırımı nedeniyle düzeltme yapıldı.
Borsa İstanbul A.Ş.’nin KAP’a ilettiği açıklamanın detayları şu şekilde:
Agrotech Yüksek Teknoloji Ve Yatırım A.Ş. (AGROT)
%100 İç Kaynaklardan Bedelsiz Sermaye Artırımı
Bölünme Sonrası Teorik Fiyat: 3,215 TL
(Teorik fiyat, fiyat adımına yuvarlanmamıştır.)