23 yıldır bilim kadınlarını destekliyor

L’Oréal Türkiye, dünyanın bilime, bilimin kadınlara ihtiyacı var yaklaşımı doğrultusunda, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu iş birliği ile yürüttüğü “Bilim Kadınları İçin” Programı kapsamında 23 yıldır Türkiye’nin dört bir yanındaki bilim kadınlarını desteklemeyi sürdürüyor. Programda, genç ve yetenekli bilim kadınlarının tanınmalarını sağlayarak özgün rol modeller yaratmak ve bilimsel mükemmelliği ödüllendirmek hedefiyle bugüne kadar 128 bilim kadınına ödül verilmiş durumda. Bu yıl da meme kanserinden parkinsona, prostat kanserinden hiperspektral görüntüleme teknolojilerine uzanan çalışmalarıyla geleceğe ışık tutan dört bilim kadını ödüle layık görüldü.
Ekonomist’in 12 - 25 Ekim 2025 tarihli sayısından
YILLARIN BİRİMİ KİTABA TAŞINDI
Şirket, bilim kadınlarının başarılarının ve yaşam öykülerinin geleceğe ilham kaynağı olması ve yeni rol modeller yaratması için programın yürütüldüğü ülkeler arasında bir ilke imza atarak, 23 yıllık birikimi özel bir kitap çalışmasıyla kalıcı hale de getirmiş bulunuyor. Kitaptan elde edilecek tüm gelir, Bilim Kahramanları Derneği aracılığıyla 8-12 yaş aralığındaki çocukların robotlarla geleceğe yönelik çözümler üretmesine destek olacak.
Bu yıl seçilen dört bilim kadınından biri Boğaziçi Üniversitesi’nden Doç. Dr. Banu İyisan. İyisan, meme kanseri için akıllı hibrit nanoilaç sistemleri geliştirme üzerinde çalışırken, diğer bilim kadını Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi’nden Dr. Dilara Nemutlu Samur, parkinson hastalığının erken teşhis ve tedavisine katkı sağlamayı amaçlıyor. Sabancı Üniversitesi’nden Dr. Duygu Kuzuoğlu Öztürk, prostat kanserinde alternatif tedavi yolu sağlayacak çözüm geliştirirken, ODTÜ’den Doç. Dr. Sevinç Figen Öktem Seven ise yapay zekâ ile düşük maliyetli, taşınabilir hiperspektral görüntüleme sistemleri ortaya koymayı hedefliyor.
BİLİME VE TOPLUMA KATKI
L’Oréal Türkiye, mentorluk ve sivil toplum iş birlikleriyle programın kapsamını her yıl genişletiyor. Bu yıl ödül alan dört bilim kadınına toplam 1,2 milyon TL tutarında maddi destek sağlayan şirket, bilime ve topluma somut katkı sağlamaya devam ediyor. Türkiye’nin genç nüfusu ve dinamik yapısının, ‘Bilim Kadınları İçin’ programına da yansıdığını söyleyen L’Oréal Türkiye Ülke Genel Müdürü Vanya Panayotova, “Başvuruları incelediğimizde sağlıktan iklim değişikliğine, sürdürülebilirlikten teknolojiye kadar birçok alanda geliştirilen çözümler yalnızca bilimsel yenilikler sunmakla kalmayıp, toplumun farklı kesimlerine ve gezegenimizin karşı karşıya olduğu sorunlara da çözüm arıyor ve yaratıyor” diyor.