40 Yaş Altı 40 genç CEO

İş dünyasının genç liderlerinin 2023 ajandasında maliyet yönetimi en önemli konulardan biri oldu.

Bu yıl sekizincisini gerçekleştirdiğimiz 40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nın sonuçlarına göre; genç liderlerin yönettikleri şirketler cirosal anlamda hızlı bir çıkış elde etti.

40 Yaş Altı 40 CEO Araştırması’nın ciro ve istihdam verileri genç yöneticilerin verdikleri zorlu mücadeleyi gösterirken, CEO’lar zorlu dönemde büyük yatırım kararlarına imza attı.

Araştırmamızda yer alan 40 Yaş Altı 40 CEO, yatırım kararlarıyla büyümeye odaklanırken, yönettikleri ciro bu yılki verilere göre yüzde 62 arttı ve 228 milyar TL’yi aştı.

Bu yıl genç liderlerin yönettikleri toplam istihdam ise 42 bin 275 kişi oldu.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.