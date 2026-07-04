800 mağazayla tüm Türkiye’ye yayılacak

185 yıllık global deneyimi ve 31 pazardaki 17 bini aşkın mağazasıyla faaliyet gösteren sağlık ve güzellik perakendecisi AS Watson Group, Türkiye’deki büyümesini hızlandırıyor. Türkiye’de 21’inci yılını kutlayan Watsons, bugün 500 mağazası, yaklaşık 4 bin çalışanıyla sektörün en güçlü oyuncularından biri konumunda. Şirket, güçlü mağaza yatırımlarıyla önümüzdeki dönemde tüm şehirler ve büyük ilçelerde olmayı hedefliyor.

Türkiye’de olmadıkları dokuz şehir kaldığını belirten Watsons Türkiye ve GCC (Körfez Ülkeleri) Geliştirme Genel Müdürü Mete Yurddaş, hem bu illere hem de 100 binin üzerinde nüfusu olan ilçelere mağaza açacaklarını söylüyor. 3-5 yıl içinde mağaza sayısını 800’e çıkartmayı hedeflediklerini belirten Mete Yurddaş, "Bugün mağazalarımızı yalnızca alışveriş yapılan noktalar olarak değil, tüketicilerin yeni trendleri keşfedebildiği, ürünleri deneyimleyebildiği ve kendilerine en uygun çözümleri bulabildiği yaşam alanları olarak konumlandırıyoruz” diye konuşuyor. 4 bin çalışanı olan şirket, yeni mağaza yatırımlarıyla yüzde 10’luk bir istihdam artışı planlıyor.

Türkiye ilk beşe girdi

Watsons Türkiye’nin grubun en hızlı büyüyen ilk beş ülkesinden biri olduğunu söyleyen Mete Yurddaş, “Türkiye; genç nüfusu, dinamik yapısı ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla büyük potansiyel taşıyan bir pazar. Biz de bu potansiyele inanarak yatırımlarımıza devam ediyor, yeni mağazalar açıyor ve istihdam yaratmayı sürdürüyoruz” diyor.

Güzellik perakende sektörünün hızla büyüdüğünü belirten Türkiye genelinde 2 bin olan toplam mağaza sayısının beş yıl içinde 5 bin’lere çıkabileceğini belirtiyor. Son dönemde öne çıkan Kore markalarını Türkiye’ye getiren şirket, müşterisine 30’a yakın K-Beauty markası sunuyor. Kore ürünlerinin satışla içindeki payının yüzde 30’lara ulaştığını söyleyen Yurddaş, bu rakamın yüzde 50’lere çıkmasını beklediklerini vurguluyor. Son dönemde kişisel bakım pazarında online alışveriş ivme kazanmış durumda. Online alışverişin payının yüzde 10 civarında olduğunu belirten Yurddaş, orta vadede yüzde 20’lere ulaşmasını öngördüklerini söylüyor.