AR-GE yatırımlarıyla küresel pazara çıkacak

Global pazarlarda büyümeye odaklanan şirket, açacağı AR-GE merkezi ile yerli ham madde üretimi ve nadir hastalıkların tedavisine yönelik çözümler geliştirecek.
Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından
Türkiye’nin önde gelen ilaç üreticilerinden Polifarma, 1986 yılında yüzde 100 yerli sermaye ile kuruldu. Tekirdağ-Ergene’deki 62 bin metrekarelik üretim tesisi ve 16 farklı üretim hattıyla ilaçtan seruma, parenteral beslenme çözümlerinden tıbbi cihazlara kadar geniş ürün yelpazesi sunan şirket, bugün 600’ün üzerinde ruhsata sahip. 2024 yılında 7 milyar 644 milyon TL ciroya ulaşan Polifarma, önümüzdeki yıl ihracatta ve inovasyonda önemli hedefler belirledi.
Yeni dönemde odaklarının, global pazarlardaki güçlerini artırmak ve katma değerli ürünlerle büyümek olacağını vurgulayan Polifarma İlaç İcra Kurulu Başkanvekili ve şirket sözcüsü Servet Aksu, “2025 yılı içerisinde iş birliği yaptığımız ülke sayısını ve ruhsat sayımızı çoğaltarak 50’nin üzerine çıkarıp, ciromuzu da 2024’e göre yüzde 45 artıracağız” diyor. Yurt içi pazarda ise hastane ürünlerindeki güçlü konumlarını; onkoloji, kan ve göz hastalıkları alanlarındaki çözümleriyle eczane kanalına taşımayı planladıklarını kaydeden Aksu, “Bu doğrultuda hem üretim kapasitemizi büyütüyor hem de saha yapılanmamızı güçlendiriyoruz” diye konuşuyor.
AR-GE’YE REKOR BÜTÇE
Polifarma, sürdürülebilir büyüme hedeflerinde AR-GE’yi stratejik konumda tutuyor. “Türkiye AR-GE 250” araştırmasında “AR-GE’ye En Çok Yatırım Yapan Şirketler” kategorisinde hem kendi sektörü hem tüm sektörler arasında her yıl yükselerek üst sıralara yerleşen şirket, geçtiğimiz yıl 193 milyon TL’lik AR-GE harcaması yaptı. 2025 yılında ise bu bütçeyi 272 milyon 295 bin TL’ye çıkardı. Eylül ayında açılışı yapılacak olan 11 bin metrekarelik yeni AR-GE merkezi, Polifarma’nın inovasyon gücünü pekiştirecek. Merkezde yalnızca yeni ürün geliştirme değil, aynı zamanda API sentezi ve yerli ham maddenin üretimi de yapılacak. Aksu, 270 milyon TL’ye mal olan bu yeni AR-GE tesisi yatırımına ilişkin şu değerlendirmelerde bulunuyor: “Yeni AR-GE merkezimiz, ‘global bir sağlık üssü’ olma vizyonumuzun en önemli adımlarından biri. Burada nadir hastalıklar için yenilikçi çözümler geliştirecek, ilaç ham maddesinin yerli üretimini artıracağız. Özellikle SMA tedavisine yönelik hem etken madde hem de bitmiş ilacı üretme yolunda çok önemli aşamalar kaydettik. Bu, yalnızca şirketimiz için değil, Türkiye’nin ilaçta dışa bağımlılığını azaltması açısından da stratejik bir adım.”
KADIN ÇALIŞAN ORANI YÜZDE 53
Bin 750 kişilik istihdam sağlayan Polifarma’da çalışanların yüzde 53’ünü kadınlar oluşturuyor. STEM alanında ve yönetim kademelerinde de kadın oranının sektör ortalamalarının üzerinde olduğuna dikkat çeken Aksu, fırsat eşitliği ve kapsayıcı iş ortamı oluşturmayı temel değerlerinden biri olarak tanımlıyor.
“Nadir hastalıklara odaklandık”
“Gelecek beş yılda AR-GE vizyonumuzu; yenilikçi, yerli ve global ölçekte katma değer üreten, altyapısını güçlendiren, uluslararası iş birlikleriyle ihracatını artıran insan odaklı bir yaklaşım üzerine kurguladık. İnsan sağlığını ve tedaviye erişimi merkeze alarak, hastane ve eczane ürünlerinde inovatif ve sürdürülebilir çözümler geliştiren, nadir hastalıklar alanında da sağlığa değer katan; uluslararası ölçekte global bir marka olmayı hedefliyoruz.”