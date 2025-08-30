Bir asırlık marka 100 mağaza hedefliyor

Türkiye’de bazı markalar vardır ki sadece ürünleriyle değil, taşıdıkları miras ve hikâyeleriyle de hafızalarda yer eder. Cumhuriyetle birlikte büyüyen ve bugün 100 yıla yaklaşan bu köklü markalar, aslında bir ülkenin sanayi hafızasının da taşıyıcılarıdır. Değişen zamanın ruhuna uyum sağlayan bu markalar, kuşaklar boyunca güven sembolü olmuş durumdalar. İşte bu köklü markalardan biri de Mısırlı…
Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından
‘Çorap’ denince akla gelen ilk markalardan olan Mısırlı , neredeyse bir asırlık geçmişiyle, yalnızca bir marka değil; aynı zamanda Türk tekstil sanayisinin önemli kilometre taşlarından. Hikâyesi, kurucusunun kaliteli pamuk ipliği arayışıyla Mısır’a gitmesi ve Türkiye’yi ilk merserize çorapla tanıştırmasıyla başlıyor. Bugün ise marka, yeniden Mısır’da bir üretim üssü kurarak adeta doğduğu topraklara dönüyor.
ARTAN MALİYETLER MISIR’A YÖNELTTİ
İstanbul, Kütahya ve Yozgat’taki tesislerinde yıllık 65 milyon çift çorap üretim kapasitesine ve bin 200 çalışana sahip olan şirket, Türkiye’nin en büyük çorap ve iç giyim üreticilerinden biri konumunda. Şirket, üretimin yüzde 80’ini Hugo Boss, Tommy Hilfiger, Calvin Klein ve Puma gibi global devler için gerçekleştirip ihraç ediyor.
Türkiye’de artan maliyetlerin özellikle uygun fiyatlı segmentte rekabeti zorlaştırdığını belirten Mısırlı Yönetim Kurulu Üyesi Murat Eren Taşçı, bu nedenle Mısır’a 10 milyon dolarlık yatırım yaptıklarını söylüyor. Bu hamlenin Mısırlı için ‘gitmek’ değil, yeni bir üretim bandı kurmak anlamına geldiğini ifade eden Taşçı, “İlk etapta 500-600 kişilik istihdam ve yıllık 30 milyon çiftlik ek kapasite hedefliyoruz” diyor.
100 MAĞAZA HEDEFLİYOR
Mısırlı, ihracattaki güçlü konumunu perakendeye de taşımaya hazırlanıyor. Şirket, önümüzdeki bir yıl içinde 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyor. Bugün Yeşildirek ve Eminönü’nde mağazaları bulunan marka, kısa süre içinde Nişantaşı ve Mall of İstanbul’da da tüketiciyle buluşacak.
Perakendeyi bir ‘vitrin’ olarak gördüklerini ve 100 mağazaya ulaştıklarında bile cirolarındaki payının yüzde 10’lar seviyesinde kalacağını dile getiren Taşçı, “Bizim ana lokomotifimiz her zaman ihracat ve global markalara yaptığımız private label üretim olacak. Bir mağazalar zincirini satın alarak onun 60 kadar mağazasıyla sektöre giriş yapıp, 40 mağazayı da kendimiz açma yoluna gideceğiz. Böylece hızlı bir operasyon gerçekleştireceğiz” diye konuşuyor.
ÜRETİMDE YAĞMUR SUYU KULLANILIYOR
Mısırlı’nın en güçlü yanlarından biri, sürdürülebilirlik konusunda yıllardır sürdürdüğü kararlı duruş. Henüz sektörün bu kavramlarla tanışmadığı dönemde, yeşil enerji ve su tasarrufu yatırımlarına başlayan marka, bugün üretiminde kullandığı enerjinin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlıyor. Yıkama süreçlerinde sadece arıtılmış yağmur suyu kullandıklarını söyleyen Taşçı, “Geçmişte bu sistemlere büyük yatırımlar yaptık. Çin ile bile rekabet edebiliyorsak bunun sebebi o vizyoner adımlarımız” diye ekliyor.
“50 kadına 50 dijital mağaza vereceğiz”
“Fabrikalarımızda kadın istihdamına öncelik veriyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 80’ini kadın. Kadınlara için özel bir proje üzerinde de çalışıyoruz. Sosyal medyada etkin olan ve satış yapabilecek yetkinliklerdeki kadınlara kendi sitesi üzerinden satış yapma imkanı sunacağız. 50 kadına 50 dijital mağaza vermeyi planlıyoruz.”