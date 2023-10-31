Avrupa’da bin MW’lık yatırım hedefliyor

YEO Teknoloji, Avrupa'daki iştiraki Defic Globe ile büyümeye odaklandı. 2030'a kadar Romanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'da bin MW'lık yenilenebilir enerji yatirımı hedefleyen şirket, ilk GES yatırımını Romanya'da faaliyete geçirdi.

15-28 Ekim tarihli sayıdan

Avrupa ülkeleri, Türk enerji şirketlerinin yeni yatırım sahası oldu. Yenilenebilir enerji ve enerji teknolojileri alanında faaliyet gösteren YEO Teknoloji de Avrupa'daki iştiraki Defic Globe ile yatırımlarına hız veren şirketlerden biri.

Öyle ki 2030 yılına kadar Romanya ve İtalya başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde bin MW'lık enerji santrali kurmak için düğmeye basılmış durumda.

Arazi çalışmalarından, şebeke bağlantısına ve inşaat kurulumuna kadar bir enerji santralinin gerektirdiği tüm işleri anahtar teslim olarak sunan şirket, enerji alanındaki ilk santral yatırımını geçtiğimiz hafta Romanya'da faaliyete geçirdi.

ROMANYA'DAKİ İLK TESİS

Bu yılın başında çalışmalarına başlanan Romanya'daki 18,5 MW kapasiteye sahip Caracal Güneş Enerjisi Santrali (GES) Romanya'daki ilk Türk güneş enerjisi santrali yatırımı olma özelliği taşıyor. Caracal GES, yılda 26 bin 17 GWh enerji üretecek. Böylece 32 bin 300 ton, yani 165 bin ağaca denk gelen miktarda karbon salımı engellenecek. Bölgedeki yaklaşık 10 bin hanenin de enerji ihtiyacı karşılanacak.

FİNANSMANI DA AVRUPA KAYNAKLI

Defic Globe'un Avrupa merkezli yenilenebilir enerji projeleri geliştirmek için YEO Enerji ve Emsolt ortaklığıyla iki yıl önce kurulduğunu söyleyen YEO Teknoloji Enerji ve Endüstri CEO'su Tolunay Yıldız, "Avrupa projelerimizin ilkini Avrupa'da yenilenebilir enerji sektörünün en hızlı büyüdüğü ülke olan Romanya'ya yaptık.

Bu ülkeye 100 MW'lık kurulum planlıyoruz. Romanya'nın ardından İtalya, Bulgaristan ve Yunanistan'da projelerimiz olacak" diyor. YEO'nun yüzde 51 ortağı olduğu Defic Globe, Avrupa merkezli yenilenebilir enerji projelerini geliştirme ve yatırıma dönüştürme hedefi doğrultusunda çalışıyor.

Romanya Caracal projesi, YEO ve Defic Globe için önemli bir adım niteliği taşıyor. Romanya'daki ilk büyük ölçekli yeşil enerji Türk yatırımı olan Caracal GES, 22 milyon Euro yatırımla hayata geçirilmiş bulunuyor. "Caracal GES'in finansmanını da Avrupa kaynaklı sağlayarak yatırımcı kimliğimizle global oyuncu olma yolunda somut bir adım atmış olduk.

Romanya yatırımı, Türk girişimlerine liderlik etmemize yardımcı olacak önemli bir adım olacak" diye konuşan Yıldız, YEO olarak yeşil enerjide 2030 yılına kadar 1 GW kapasite hedefiyle, dünyanın farklı coğrafyalarında ofisleriyle ve projeleriyle büyüyeceklerini söylüyor.

ENERJİ DEPOLAMA YATIRIMI

Üç kıtada 30 ülkeye enerji üretimi, iletimi ve dağıtımı yapan YEO'nun yurtiçinde de yatırımları devam ediyor. Son olarak enerji depolama çözümleri geliştirmek ve üretmek için Reap Battery isimli bir şirket kurdu.

ALPER TUNCER / DEFIC GLOBE BAŞKAN VEKİLİ

“AB, YEŞİL DÖNÜŞÜMÜ DESTEKLİYOR”

"Avrupa Birliği, üyelerine yeşil dönüşüm için ciddi hibe destekleri veriyor. Yine yatırım yaptığımız ülkelerdeki finans kuruluşları da yenilenebilir enerji yatırımına çok sıcak bakıyor. Romanya'daki 22 milyon Euro'luk yatırımın yüzde 60'ını ülkede DBE Bank'ın sağladığı krediyle aldık. Bir bölümü de AB hibe destekleriyle karşılandı. Önümüzdeki dönemde Romanya'ya bu projenin 4-5 katı büyüklüğünde yeni santraller de kuracağız.”