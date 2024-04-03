Avrupa pazarına e-ticaretle girecek

2024 yılında 20’si yurtdışında olmak üzere 35 yeni mağaza açmayı hedefleyen Adil Işık Group, Avrupa pazarında ise e-ticaretle büyüyecek. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Üyesi Alican Işık, 2024 yılında 200 milyon TL yatırım planladıklarını söylüyor.

Yaklaşık 32 yıl önce Kocamustafapaşa’da açılan bir mağazayla temelleri atılan, bugün yurtiçinde ve yurtdışında toplam 160 mağazasıyla Türkiye’nin önemli perakende zincirlerinden biri haline gelen Adil Işık Group, yurtiçi ve yurtdışı büyümesine hız vermeye hazırlanıyor.

Yurtdışı mağazacılık deneyimini 2002 yılında Moskova’yla başlatan Adil Işık markası için 2011 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. Yeniden yapılanarak Adil Işık adını ‘adL’ olarak değiştiren şirket, tüm markalarını Adil Işık Group çatısı altında topladı.

Bu değişim süreciyle birlikte marka kimliği, tasarımlar, fiyat aralığı, mağaza konsepti yenilenen şirket, 2013’te Türkiye’de 95 mağaza sayısına ulaştı. İkinci kuşağın da devreye girmesiyle büyümesine hız veren Adil Işık Group, bugün Türkiye’de 120, yurtdışında 40 mağazayla hizmet veriyor.

2024 yılında 20’si yurtdışında olmak üzere 35 yeni mağaza açmayı hedefleyen grup, 2024’te dolar bazında yüzde 25 büyümeyle 5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.