ARA
Bist 100
8966
-0,83%
Bist 100
Dolar/TL
32,0092
-0,1352%
Dolar/TL
Euro/TL
34,4923
-0,0758%
Euro/TL
Euro/Dolar
1,0776
0,0548%
Euro/Dolar
Altın/Gram
2340,12
-0,42%
Altın/Gram
Piyasaları
İncele
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları

Avrupa pazarına e-ticaretle girecek

2024 yılında 20’si yurtdışında olmak üzere 35 yeni mağaza açmayı hedefleyen grup, 2024’te dolar bazında yüzde 25 büyümeyle 5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

03 Nisan 2024
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek

2024 yılında 20’si yurtdışında olmak üzere 35 yeni mağaza açmayı hedefleyen Adil Işık Group, Avrupa pazarında ise e-ticaretle büyüyecek. Adil Işık Group Yönetim Kurulu Üyesi Alican Işık, 2024 yılında 200 milyon TL yatırım planladıklarını söylüyor.

Yaklaşık 32 yıl önce Kocamustafapaşa’da açılan bir mağazayla temelleri atılan, bugün yurtiçinde ve yurtdışında toplam 160 mağazasıyla Türkiye’nin önemli perakende zincirlerinden biri haline gelen Adil Işık Group, yurtiçi ve yurtdışı büyümesine hız vermeye hazırlanıyor. 

Yurtdışı mağazacılık deneyimini 2002 yılında Moskova’yla başlatan Adil Işık markası için 2011 yılı önemli bir dönüm noktası oldu. Yeniden yapılanarak Adil Işık adını ‘adL’ olarak değiştiren şirket, tüm markalarını Adil Işık Group çatısı altında topladı.

Bu değişim süreciyle birlikte marka kimliği, tasarımlar, fiyat aralığı, mağaza konsepti yenilenen şirket, 2013’te Türkiye’de 95 mağaza sayısına ulaştı. İkinci kuşağın da devreye girmesiyle büyümesine hız veren Adil Işık Group, bugün Türkiye’de 120, yurtdışında 40 mağazayla hizmet veriyor. 

2024 yılında 20’si yurtdışında olmak üzere 35 yeni mağaza açmayı hedefleyen grup, 2024’te dolar bazında yüzde 25 büyümeyle 5 milyar TL ciroya ulaşmayı hedefliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

0
Ayşegül Sakarya Pehlivan
Ayşegül Sakarya Pehlivan




Diğer Yazıları
  • ALTIN GRAM - TL 2340,12 -0,42%
  • ALTIN ONS 2273,92 -0,3%
  • BIST 100 8966 -0,83%
  • DOLAR/JAPON YENI 151,686 0,084%
  • DOLAR/KANADA DOLARI 1,35811 0,09249%
  • DOLAR/RUS RUBLESI 92,4025 -0,0649%
  • DOLAR/TURK LIRASI 32,0092 -0,1352%
  • EURO/DOLAR 1,0776 0,0548%
  • EURO/TURK LIRASI 34,4923 -0,0758%
  • STERLIN/DOLAR 1,25796 0,01352%
Günün En Çok Okunanları
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
Online yemek pazarında rekabet hızlandı: 8 şirket ve yeni dönem planları
GERİ
İLERİ
İşte 30 büyükşehir belediye başkanının meslekleri
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Avrupa pazarına e-ticaretle girecek
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Altının ons fiyatı rekor yeniledi
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'da yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçeler
Turizme 9 günlük bayram dopingi
Rekabet Kurumu, 25 uzman yardımcısı alacak
Bankalardan girişimciye destek yağmuru
GERİ
İLERİ
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL