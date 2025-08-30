Başarının anahtarı "İş'te eşitlik"

Sosyal sürdürülebilirlik olmadan, yani eşitlik, çeşitlilik ve kapsayıcılık sağlanmadan hiçbir kurumun geleceğe güvenle ilerlemesi mümkün değil. İşte tam da bu noktada Aksoy Holding’in attığı adımlar, dikkat çekici bir örnek niteliği taşıyor. Aksoy Holding İnsan Kaynakları Direktörü Elif Kırankabeş, bu yaklaşımı şöyle özetliyor: “Kadınların iş hayatında güçlenmesini yalnızca bir eşitlik meselesi değil, aynı zamanda sürdürülebilir büyümenin ve kurumsal başarının anahtarı olarak görüyoruz.”

Ekonomist’in 31 Ağustos - 13 Eylül 2025 tarihli sayısından

KADIN ÇALIŞAN ORANI HEDEFİ YÜZDE 45

Holding, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumlu şekilde çalışmalarını yürütüyor. “Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, iş yerinde eşitliği kalıcı kılmak ve kapsayıcı bir kurum kültürü inşa etmek öncelikli uzun vadeli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Aynı zamanda, iş dünyasında bu alandaki liderliğimizle ilham veren bir örnek olmayı da amaçlıyoruz” diye konuşan Kırankabeş, toplumsal fayda odaklı projelerini, sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunacak şekilde tasarladıklarını söylüyor.

Şirketin toplumsal cinsiyet eşitliği, nitelikli eğitim, insana yakışır iş ve eşitsizliklerin azaltılması gibi alanlarda yalnızca proje geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda bu değerleri günlük işleyişin bir parçası haline getiriyor. Bunun en somut örneklerinden biri, holdingin aldığı “İş’te Eşit Kadın” Sertifikası… Kırankabeş, bu başarıyı bir ödül değil, bir sorumluluk olarak görüyor ve ekliyor: “Bu süreç, kurum kültürümüzde zaten var olan fırsat eşitliği yaklaşımını daha da derinleştirdi. Eşitliği bir kavram olmaktan çıkarıp, günlük karar alma süreçlerimizin doğal bir parçası haline getirdi.”

Bağımsız denetimlerden 90 puanla geçerek alınan bu sertifika, şirketin işe alım ve terfi politikalarına da güçlü bir yön vermiş. Kadınların yönetim kademelerinde temsil oranının dengeli olmasını hedefleyen holding, kadın çalışan oranını en az yüzde 45 seviyesinde tutmayı, mentorluk ve liderlik programlarıyla da kadınların potansiyelini desteklemeyi amaçlıyor. Aksoy Holding’in yaklaşımı bize şunu hatırlatıyor: Eşitlik bir trend değil, geleceğin iş dünyasının temel taşı. Çünkü kapsayıcılık olmadan kalıcı başarıdan, fırsat eşitliği olmadan sürdürülebilir kalkınmadan söz etmek mümkün değil.