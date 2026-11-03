30 bin liralık hibeyle başladı: Şimdi ayda 10 ton üretiyor

Turgut, mantar üretiminde bu kadar ilerleyebileceğini düşünmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Müşterilerim mantarlarımın kalitesini çok beğeniyor. Toptan ve perakende fiyatları biraz değişiklik gösteriyor ama ortalama Kayseri civarında 170-180 lira olarak belirlendi.

Fiyatlar, mantarın kalitesine ve sınıfına bağlı değişiklik gösterebiliyor. Klima, havalandırma, ayrıca karbondioksit ve nem ölçen cihazlar kullanıyoruz. Otomasyon sistemi kullananlar da var. Ben de inşallah ilerleyen vakitlerde bu sisteme geçmek istiyorum."