ARA
DOLAR
49,99
0,05%
DOLAR
EURO
56,01
0,09%
EURO
ALTIN
6310,00
0,03%
ALTIN
USD/TRY
Döviz Çevirici
TRY
USD
EUR
Hesapla
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →

30 bin liralık hibeyle başladı: Şimdi ayda 10 ton üretiyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde 9 yıl önce aldığı 30 bin liralık devlet desteğiyle mantar üretimine adım atan Elif Turgut, zamanla işini büyüterek aylık 10 ton üretim kapasitesine ulaştı.

30 bin liralık hibeyle başladı: Şimdi ayda 10 ton üretiyor

Kayseri'nin Develi ilçesinde yaşayan Elif Turgut, 9 yıl önce devletin sağladığı 30 bin liralık hibe desteğinden yararlanarak mantar yetiştiriciliğine başladı. Geçen yıllar içinde üretim faaliyetlerini genişleten Turgut, kurduğu işletmenin aylık üretim kapasitesini 10 tona kadar çıkarmayı başardı.

1 9 yıl önce kendi işini yapmaya karar verdi

9 yıl önce kendi işini yapmaya karar verdi

İlçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki kırsal Taşçı Mahallesi'nde ikamet eden 30 yaşındaki Turgut, muhasebeci olarak çalıştığı iş yerinde yaşadığı sıkıntılar nedeniyle 2017 yılında kendi işini yapmaya karar verdi.

2 Ayda 10 ton kapasiteye ulaştı

Ayda 10 ton kapasiteye ulaştı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yaptığı başvuru sonucu "genç girişimci" olarak kültür mantarı yetiştiriciliği için 30 bin lira hibe alan Turgut, zaman ve fazla emek isteyen kültür mantarı yetiştiriciliğini sonradan işçi bulamadığı için bırakmak zorunda kaldı.

Turgut, 2023 yılında istiridye mantarı üretimine yönelerek ayda 10 ton kapasiteye ulaştı.

3 Eğitimini de aldı

Eğitimini de aldı

Elif Turgut, farklı yüksekokulların Sosyal Güvenlik ile Acil Durum ve Afet Yönetimi bölümlerinden mezun olduğunu, mantar üretimi için Tarım Teknolojisi Bölümü'nü bitirdiğini ve ardından halk eğitimi merkezinden yetiştiricilik belgesi aldığını söyledi.

4 Farklı illere de gönderiyor

Farklı illere de gönderiyor

Yaklaşık 9 yıl önce başladığı mantar üretimini 200 metrekarelik kapalı alanda başarıyla sürdürdüğünü belirten Turgut, "Kırsal bölgede olduğum için çalıştıracak işçi veya yardımcı bulamıyordum. Çok fazla işçilik istemediği için istiridye mantarını tercih ettim. 

Aylık 5 ila 10 ton arasında üretim sağlıyorum. Kayseri merkezine ve farklı illere de gönderim yapıyoruz. Geçen yıl Gümüşhane, Kırşehir, Aksaray, Ankara ve Nevşehir'e gönderdim. İstiridye mantarını özellikle oteller tercih ediyor. Çok sevilen bir lezzet." diye konuştu.

5 "Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmedim"

"Bu kadar ilerleyeceğimi düşünmedim"

Turgut, mantar üretiminde bu kadar ilerleyebileceğini düşünmediğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Müşterilerim mantarlarımın kalitesini çok beğeniyor. Toptan ve perakende fiyatları biraz değişiklik gösteriyor ama ortalama Kayseri civarında 170-180 lira olarak belirlendi. 

Fiyatlar, mantarın kalitesine ve sınıfına bağlı değişiklik gösterebiliyor. Klima, havalandırma, ayrıca karbondioksit ve nem ölçen cihazlar kullanıyoruz. Otomasyon sistemi kullananlar da var. Ben de inşallah ilerleyen vakitlerde bu sisteme geçmek istiyorum."

6 Mantar üretimini kadınlara tavsiye ediyor

Mantar üretimini kadınlara tavsiye ediyor

Yapay Zeka Destekli Kodlama Ön Lisans Programı'nda öğrenim görmeye devam eden Turgut, mantar üretimini özellikle iş yapmak isteyen kadınlara tavsiye ettiğini sözlerine ekledi.
0
Anadolu Ajansı
EKONOMİST YAZARI Anadolu Ajansı
Profil Yazılar →
SON HABERLER
EKONOMİST YENİ SAYI
Ekonomist Yeni Sayı
Ekonomist Dergisini takip etmek için abone olun.
ABONE OL