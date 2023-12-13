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Ceren Oral




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Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket

Üçüncü çeyrekte; TL’deki kaybın ihracatçı şirketlerin cirolarına etkileri sürerken, yüksek enflasyon yıllık bazda kâr büyümelerini destekledi. Borçlu şirketlerin kur farkı giderleri ise sınırlandı.

13 Aralık 2023
Bilançolarıyla dikkat çeken 34 şirket

Üçüncü çeyrekte; TL’deki kaybın ihracatçı şirketlerin cirolarına etkileri sürerken, yüksek enflasyon yıllık bazda kâr büyümelerini destekledi. Borçlu şirketlerin kur farkı giderleri ise sınırlandı. 

Son çeyrekte net nakit pozisyonda olan, ihracat odaklı çalışan şirketlerin olumlu ayrışması bekleniyor.

Borsa İstanbul’da (BİST), 2023 üçüncü çeyrek bilanço sezonunu geride bıraktık. İkinci çeyrek sonunda TL’de yaşanan değer kaybının ihracatçı şirketlerin TL bazlı cirolarına etkilerinin daha gözlenebilir hale geldiği bu çeyrekte; yüksek enflasyonun da yıllık bazda kâr büyümelerini desteklediği kaydediliyor. 

Biz de finans dışı şirketlerin bilançolarını inceleyebilmek için ayrıntılı bir tablo hazırladık. Finans şirketlerini, holdingleri, yatırım ortaklıklarını, GYO’ları dâhil etmediğimiz bu tabloya; 2023’ün dokuz ayında satış gelirleri 1 milyar TL’nin, FVAÖK’ü ve net kârı 100 milyon TL’nin altında olan şirketleri de almadık. 

Şirketleri bu üç kriterde yıllık değişimlerine göre sıraladık ve en iyi sonuçları elde eden 34 şirkete ulaştık. Alfa Solar Enerji, Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri, YEO Teknoloji, Europower Enerji, Boğaziçi Beton, Adel Kalemcilik, Tureks Turizm Taşımacılık, Gür-Sel Turizm Taşımacılık ve Kent Gıda üç rasyoda da sıralamaya girdi.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Ceren Oral
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