Bimed veri merkezi yatırımlarına odaklandı

Endüstriyel kilitte Avrupa'nın en büyük markalarından biri olan Mesan Kilit'i sattıktan sonra kablo rakor ve sağlık ekipmanları üreticisi Bimed'e yatırım yapan Rıdvan Mertöz ile İstanbul Arnavutköy’de 2025 yılında 26 milyon Euro yatırımla devreye aldıkları yeni fabrikada buluştuk.



Bimed Yönetim Kurulu Başkanı Rıdvan Mertöz, "Dört yıl önce imzaları attık ve Bimed'in büyük ortağı olduk. O gün diğer ortaklarla aldığımız ilk karar fabrikayı daha büyük bir yere taşımaktı. Taşınma sürecimiz iki yıl önce başladı ve Ocak 2025 itibariyle tamamlandı. Son bir yıldır Arnavutköy'de 30 bin metrekarelik yeni fabrikamızda hizmet veriyoruz" dedi.



Fabrika yatırımına ilk etapta 11 milyon Euro bütçeyle başlandığını belirten Mertöz, artan inşaat maliyetleri ve yapılan revizyonlarla birlikte toplam yatırım tutarının 26 milyon Euro’ya ulaştığını ifade etti. Bu yatırımın önemli bir bölümünün makine, altyapı, otomasyon ve verimlilik artırıcı sistemlere ayrıldığını belirten Mertöz, “Amaç sadece kapasite artışı değil, maliyet baskısını teknolojiyle dengelemek ve rekabet gücümüzü sürdürülebilir kılmak” dedi.





VERİ MERKEZLERİNE KABLO RAKORU ÜRETECEK



Küresel ölçekte hızla büyüyen veri merkezi yatırımlarının kendileri için yeni bir büyüme alanı olduğunu ve büyük fırsatlar sunduğunu kaydeden Mertöz, global çapta dev firmaların veri merkezi yatırımlarının kablo rakoru tarafında ciddi bir talep yarattığını söyledi. Bu alanlar için özel ürünler geliştirdiklerini ifade eden Mertöz, “Dünyadaki büyük veri merkezi projeleri için özel kablo rakorları tasarladık ve bu ürünlerle global şartnamelere girmeyi başardık. Çok kısa bir süre içerisinde de ilk ürünlerimizi göndermeye başlayacağız” ifadelerini kullandı.



Veri merkezi yatırımlarının ABD merkezli büyüdüğüne dikkat çeken Mertöz, bu pazarda Çin menşeli ürünlere karşı artan mesafenin Türk üreticiler için önemli bir avantaj yarattığını söyledi. Rıdvan Mertöz, “Ancak içerideki kur dengesizliği nedeniyle İtalyan, Alman ve Fransız üreticilerin yeniden sahaya inmesi rekabeti zorlaştırıyor. Eskiden Avrupalı üreticilere karşı rekabet ve fiyat üstünlüğümüz varken artık bu avantajımızı kaybettik” dedi.