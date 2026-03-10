Gümüş çifti yarım asırdır aynı fırında Ramazan geleneğini yaşatıyor

Gümüş, aile ortamında çalışmanın kendileri için önemli olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Emekliliğe ayrıldık ama çalışıyoruz. Pazar günleri kıymalı pideyi hanımla ve ustayla yapıyoruz. Ramazan pidesini de kendim pişiriyorum, hanım satıyor. Bu işi beraber yürütüyoruz. İşini severek yaparsan zevk alırsın. Severek yapmazsan zaten yapamazsın. Ben de mesleğimi sevdiğim için devam ediyorum. Şu anda faal olarak benden yaşlı bir ağabeyimiz yapmıyor. Herkes çocuğuna bıraktı ama biz halen devam ediyoruz."