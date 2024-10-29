“Büyümek için yeni yatırımlar yapacağız”

Temelleri 2021 yılının ağustos ayında Evrim Kırmızıtaş Başaran tarafından atılan REDSTONE Global Franchising ve Gayrimenkul Hizmetleri, üç yıl gibi kısa bir sürede 10 ülkede 155 franchise ofis şubesine ulaştı. Sektörün çatı kuruluşu olma vizyonuyla yola çıkan REDSTONE, yeni dönemde hem yurt içinde hem de yurt dışında büyümeyi hedefliyor.

13-26 Ekim tarihli sayıdan

2025 yılı sonunda 300 ofis sayısına ulaşmayı planladıklarını söyleyen REDSTONE Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Evrim Kırmızıtaş, yurt dışı büyümenin de devam edeceğini söylüyor. Londra’da, Polonya’da Amerika’da, Kazakistan’da, İngiltere’de, Hollanda’da, Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta, Irak’ ta, Avusturya’da ve Dubai’de franchise ve master franchise olarak büyümeye devam eden marka, şimdilerde Kazakistan’da büyük bir şube atağına geçmeye hazırlanıyor.

Kazakistan’da yakında 40 şubenin açılacağını söyleyen Evrim Kırmızıtaş, “Kontrollü olarak büyüyoruz. Amerika’dan bir firmanın REDSTONE’dan hisse istemesi, bizi daha da gururlandırıyor” diyor. Çin pazarında da yer almak için çalışmalar sürdürdüklerini belirten Evrim Kırmızıtaş, yeni dönem hedeflerini anlattı.

Kısaca şirketinizden bahsedebilir misiniz, nasıl bir farklılık yaratıyorsunuz sektörde?

Sayısız dünya şampiyonluklarına sahip olduktan sonra, Türkiye’ye uluslararası ve yüzde 100 yerli sermayeli bir şirket kazandırmak istedim. REDSTONE; bir ay gibi kısa bir süre içerisinde, sadece sosyal medya duyurusu ile onlarca franchise açarak, sektörde ses getirdi, yerli ve yabancı yatırımcıların ve sektördeki rakiplerin gözlerini dikkatle Türkiye’ye çevirmesine neden oldu. Merkezi İstanbul’da bulunan şirketi, Türkiye’de uluslararası franchise sistemi ile sektörü sadece büyütmeyi değil, sektörün çatı kuruluşu olmasını hedefledik.

Şube sayınız kaça ulaştı? 2025 sonuna kadar kaç adet franchise şube açmayı planlıyorsunuz?

REDSTONE Holding A.Ş.’ye bağlı REDSTONE Global Franchising ve Gayrimenkul Hizmetleri adıyla 2021 yılının ağustos ayında kurduğum markam üç yıl gibi kısa bir sürede 10 ülkede 155 franchise ofis şubesine ulaştı. Hızlı, sağlam ve emin adımlar ile büyürken bu büyüme, şirketimin hem yerel hem de uluslararası pazarda başarılı bir şekilde genişlediğini gösteriyor. Sektördeki ilk kadın lider olmak, rol model olmak benim için çok değerli. 2025 yılı sonunda 300 ofis sayısına ulaşmayı planlıyoruz.

2025 yılında öne çıkacak projelerinizden bahsedebilir misiniz? Ne kadarlık yatırım planlıyorsunuz?

Franchising & Markalı Bayilik Fuarı’nın beş yıllık ana sponsoruyuz. BAYİM OLUR MUSUN? Fuarı 2025 yılında son fuarımızı gerçekleştirirken yeni sponsorlukla ilgili çalışmalarımız devam edecek. 180 farklı noktada billboard ve raketlerde yer aldık. İzmir Adnan Menderes Havalimanı, Ankara Esenboğa Havalimanı, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, Antalya Havalimanı, Milas-Bodrum Havalimanı gibi noktalarda reklam çalışmaları gerçekleştirdik. Tüm Türkiye’de 100 bininin üzerinde outdoor reklam çıktık. Ulusal televizyon kanallarında spot, bant ve sesli olmak üzere defalarca gösterim sağladık. Yirmiden fazla ulusal kanallarda gayrimenkul ile ilgili haberlerde hep vardık var olmaya devam ediyoruz. Ayrıca, 2025 yılında, REDSTONE Global olarak istihdamımızı artırmak için öngördüğümüz personel sayısındaki artış ve bu doğrultuda büyüme hedefimiz en az yüzde 70 oranında olacaktır. Bu hedef doğrultusunda, özellikle satış, dijital pazarlama, bilgi işlem, operasyon ve finans departmanlarında yeni personel alımları yapacağız. 2025 yılında, REDSTONE Global olarak gayrimenkul projeleri, teknoloji ve dijitalleşme pazarlama alanlarında daha da büyümek için yapacağımız yeni yatırımlara yüksek oranda bütçe planlaması yaptık.

Franchise giriş bedeli ve yatırım koşullarınız nelerdir?

Beş yıllık franchise sözleşmesi ile marka isim hakkını veriyoruz. Franchise ücretlerimiz; İstanbul, Ankara ve İzmir’de 400 bin TL + KDV. REDSTONE Franchise ofisimizin bulunduğu diğer iller 300 bin TL + KDV. REDSTONE Franchise ofisimizin bulunmadığı iller 250 bin TL + KDV olarak belirlenmiş durumda. Şirketin talep ettiği royalty bedeli bir aylık toplam cironun (KDV hariç) yüzde 7’si + KDV’dir. Teknoloji (CRM) bedeli aylık 3 bin TL + KDV olarak alıyoruz.

Yatırımcılarınıza ne gibi destekler veriyorsunuz? Sağladığınız avantajlar nelerdir?

Gayrimenkul sektörüne dair konut ve ticari alandaki tüm profesyonel eğitimler, koçluk ve mentorluk ile franchise ofislerimizi destekliyoruz. Şampiyonlarımızı bir takvim yılı boyunca her üç aylık periyodlarda yurt içi ve yurt dışı seyahat ödülleri ile taçlandırıyoruz. Şimdiye kadar şampiyonlarımızı Budva, Dubai, Batum, Belgrad, Mısır, Kapadokya, Kıbrıs, Montenegro gibi ülke ve bölgelere tatillere götürdük. Kasım ayında 2024 yılı üçüncü çeyreğin şampiyonlarını tekrar Dubai’ye götürüyoruz. Bir takvim yılı boyunca birinci olan şampiyonlarımızı aralık ayında Phuket’e götüreceğiz. Tüm sosyal platformlardan yaptığımız sponsorlu reklamlarımız ile ofislerimize katkı sağlamak için danışman ve portföy talepleri toplayarak destek sağlıyoruz. Büyük gayrimenkul firmaları ile iş birlikteliklerimiz ve yüksek kazançlar elde etmelerini sağlıyoruz. Franchise ofislerimizin yapmak istedikleri reklam çalışmaları arasında olan araç giydirme ve portföy pazarlama süreçlerinde kullandıkları brandaları için yüzde 50 maliyetini biz karşılayarak destek sağlıyoruz.

Dijitalleşme konusunda ne gibi çalışmalarınız var?

CRM yazılımı kullanarak iş süreçlerimizi optimize ediyoruz ve dijital sosyal medya üzerinden sponsorlu reklam kampanyaları düzenliyoruz. Ayrıca, Google Adwords reklam çalışmaları ile müşterilere daha fazla ulaşmayı hedefleyerek çalışıyoruz. Tüm çalışmalarımızı çok güçlü ajanslar ile birlikte yürütüyoruz.

Yurt dışında nasıl bir büyüme stratejisi yürütüyorsunuz? Orta vadeli planlarınız nelerdir?

Kazakistan’da yakın zamanda 40 şubemiz açılacak. Çin pazarında da yer almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. O pazarda da farklı bir isim ile ilerleyeceğiz. Telif haklarını aldık. Globalde bin ofis şube hedefimiz var. REDSTONE; Türkiye, Londra, Hong Kong, New York ve Dubai olmak üzere uzun vadede beş ayrı merkezden yönetilecek şekilde planlaması yapılmıştır. Londra’da, Polonya’da Amerika’da, Kazakistan’da, İngiltere’de, Hollanda’da, Azerbaycan’da, Kıbrıs’ta, Irak’ ta, Avusturya’da ve Dubai’de franchise ve master franchise olarak büyümeye devam eden marka, şimdilerde Kazakistan ile büyük bir şube atağına geçmeye hazırlanıyor. Özellikle Kazakistan’da yakında 40 şubemiz açılacak. Kontrollü olarak büyüyoruz. Amerika’dan bir firmanın REDSTONE ’dan hisse istemesi, bizi daha da gururlandırıyor.

Pazardaki trendler nelerdir, değişime nasıl uyum sağlıyorsunuz?

Gayrimenkul sektöründe başarılı olmak için sektörü ve yerel pazarı iyi anlamak önemlidir. Piyasa trendleri, gayrimenkul değerleme yöntemleri ve gelecekteki gelişmeler hakkında güncel bilgilere sahip olmak başarı için önemli kriterdir. Genellikle kişisel ilişkiler ve ağ kurma üzerine kuruludur. Müşterilerle iyi iletişim kurabilmek, güven inşa etmek ve uzun vadeli ilişkiler geliştirmek önemlidir.

Sektör girişimciler için ne gibi fırsatlar sunuyor?

Yeni konut projeleri, ticari gayrimenkul projeleri ve karma projeler geliştirme, yatırımcılara gayrimenkul yatırımı konusunda danışmanlık hizmeti verme, gayrimenkullerin kiralanması ve yönetilmesi ile ilgili hizmetler verme, gayrimenkul alım-satım ve kiralama işlemlerinde aracılık hizmeti verme, gayrimenkul sektörüne yönelik teknoloji çözümleri geliştirme fırsatları sunuyor.