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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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CEO’ların seçim hesabı

Ekonomist Dergisi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği “CEO ANKET” araştırmasına katılan ülke genelindeki 120 CEO ve üst düzey yöneticiye göre, seçim sonrasında Türkiye’yi ciddi bir değişim bekliyor.

30 Nisan 2023
CEO’ların seçim hesabı

Türkiye’de iş dünyası da siyaset de sokak da 14 Mayıs’da gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerine kilitlenmiş durumda. 

GÖZDE YENİOVA SAYLAK gyeniova@ekonomist.com.tr
ARAM EKİN DURAN eduran@ekonomist.com.tr

Son birkaç yılda pandemi, yüksek enflasyon, deprem felaketi gibi birbiri ardına zor süreçlerden geçen Türkiye ekonomisinde yeni bir başarı hikayesi yazılması için tüm gözler 14 Mayıs sonrasını işaret ediyor. 

Ekonomist Dergisi’nin geleneksel olarak gerçekleştirdiği “CEO ANKET” araştırmasına katılan ülke genelindeki 120 CEO ve üst düzey yöneticiye göre, seçim sonrasında Türkiye’yi ciddi bir değişim bekliyor. 

İş dünyası liderleri büyük oranda bir iktidar değişikliği öngörürken, ekonomideki enflasyon ve cari açık gibi sorunların ise kısa vadede çözülemeyeceği görüşünde.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Gözde Yeniova
Gözde Yeniova




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