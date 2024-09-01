Çin’li şirketlerin Türkiye'de ilgi gösterdiği sektör

Çinli şirketlerin Türkiye’ye ilgisi sürüyor. Türkiye’ye altyapı, otomotiv, enerji, teknoloji ve emlak alanlarında yatırımlar yapan Çinli şirketler, Türkiye hazır giyim markalarını da yakından takibe aldı. Daralan üretim kapasitesi, işten çıkarmalar, ihracattaki gerileme, kilogram başına değerdeki düşüş, ithalat vergileri gibi bir dizi sorunla rekabetçilikte ciddi problemler yaşayan Türk tekstil ve hazır giyim sektörü Çinli rakiplerinin ilgisiyle karşı karşıya.

Tekstil ve hazır giyimde Türkiye’nin en güçlü rakiplerinden biri olan Çin’in özellikle hazır giyim markalarını markaja aldığı aktarılıyor. Türkiye’de büyük çaplı yatırımı ilk 2015 yılında enerji sektöründe termik santrale yapan ardından Trendyol ve son olarak BYD yatırımıyla Çinli şirketlerin Türkiye’ye yaptıkları toplam yatırımın 7 milyar doları bulduğu ifade ediliyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.