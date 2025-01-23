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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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DNA'sında sürdürülebilirlik olan markalar

Sürdürülebilirlik anlayışı DNA’sından gelen markalar; çevresel, toplumsal ve etik sorumlulukları doğrultusunda aldıkları kararlar ile uzun vadeli başarılarını garantiliyorlar.

23 Ocak 2025 | 10:32
DNA'sında sürdürülebilirlik olan markalar

Sürdürülebilirlik yalnızca bugünün değil, yarının da en önemli konu başlıklarından biri. Bu bağlamda birçok marka, sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirerek büyümeye devam ediyor. Yalnızca kâr elde etmeyi değil, aynı zamanda gezegenin ve insanlığın yararına çalışmayı hedefleyerek; toplumsal, çevresel ve etik sorumlulukları da yerine getiriyorlar. Doğaya ve topluma saygılı iş modelleri benimseyerek hem dünyanın geleceğine katkıda bulunuyor hem de uzun vadeli başarılarını garanti altına alıyorlar. Sürdürülebilirlik ilkesini DNA’sına entegre eden markalar ise uzun vadeli kazanımlarını garanti altına alıyorlar.

Temelleri 1959 yılında atılmış olan Fransız Yves Rocher, bunu başarmış şirketlerden biri. 91 farklı ülkede faaliyet gösteren şirket, kendini ‘dermobotanik kozmetik markası’ olarak tanımlıyor. Çünkü marka ciddi bir bitki bilimci. Öyle ki Fransa’nın kuzeyinde 60 hektarlık botanik bahçesinde organik sertifikalı tarımla uğraşıyor. Burada 5 bin farklı bitki yetiştiren ve yeni bitkiler keşfeden Yves Rocher, botanik bahçesi sayesinde kozmetik dünyasına aynı sefa, peygamber çiçeği, edulis gibi 200’den fazla içerik kazandırmış durumda. Bahçelerinde kendi kontrolünde yetiştirdiği bitkileri Fransa’daki yine kendine ait olan fabrikalarında ürüne dönüştüren şirket, bu ürünleri mağazalarında tüketicilerle buluşturuyor. Yani ‘topraktan tüketiciye’ sürecinin hepsini kendi gerçekleştiriyor.

Haberin ayrıntıları Ekonomist’in bu haftaki sayısında.

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Özlem Bay Yılmaz
Özlem Bay Yılmaz




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Trabzonspor'dan KAP'a transfer açıklaması var
VakıfBank, Taksim Otelcilik'in paylarını satın aldı
Otokar (OTKAR) bilanço tarihi belli oldu
Tofaş (TOASO) bilanço tarihi belli oldu
Mavi Giyim'den (MAVI) SPK başvurusu
Türk Traktör’den (TTRAK) sermaye tavanı artırımı kararı
SPK ve Borsa İstanbul'dan dolandırıcılık uyarısı var
Borsada bugün temettü dağıtacak 1 şirket var
Akfen İnşaat (AKFIS) ne zaman borsada işlem görecek? Borsa işlem tarihi
Borsa İstanbul'dan 2 hissede tedbir kararı
Arçelik (ARCLK) bilanço tarihi açıklandı
Borsa'da dün bedelli sermaye artırımı başvurusu yapan 2 şirket
SPK'dan onay aldı: Halka arz oluyor... Kaç lot dağıtacak?
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