Dört kıtada 30 tesisiyle yeni pazarlarda büyüyor

Gaziantep’te başlayan bir aile işletmesi bugün dünya çapında 50 ülkeye ürün ulaştıran dev bir tarım-gıda ekosistemine dönüştü. Türkiye’nin önemli tedarik zinciri şirketlerinden Tiryaki Agro Holding’in hikayesi 1965 yılında Ali Tiryakioğlu’nun çiftçiliğe verdiği büyük emeklerle başladı. Mercimek işleme tesisinin kurulmasıyla endüstriyel üretim alanında deneyim kazanan şirket, dört kıtadaki 30 tesisi ve küresel entegre tedarik modeli ile 2024’te 61 milyar TL ciroya ulaşarak Anadolu 500 listesinde üçüncü basamakta yer aldı.

Ekonomist’in 07 - 20 Aralık 2025 tarihli sayısından

Tiryaki Agro Holding, bugün global faaliyetleriyle dünyanın her yerinde beslenme çözümleri sunmak ve doğa ile uyumlu bir gıda geleceği kurmak için çalışıyor. 2,5 milyar dolar ciroyla, dört kıtada 30 tesiste yılda 5 milyon ton işleme, 1 milyon ton depolama kapasitesine sahip olan holding, 45 ülkeden tedarik ile 50 ülkeye yayılan bir ticari varlığa sahip. Holding, CEO Süleyman Tiryakioğlu yönetiminde 2030 stratejisinde yüksek katma değerli ürünler, derin işleme yatırımları ve düşük karbonlu enerji projelerine odaklanıyor.

BEŞ ANA İŞ GRUBU VAR

Tiryaki Agro Holding, işlerini beş ana iş grubu üzerinden yapılandırıyor. Tiryaki Anadolu çatısı altında gıda ve tarımsal ürünler; Tiryaki Gelişen Pazarlar grubu ile farklı coğrafyalarda konumlanan uluslararası ticaret ve operasyonlar; Tiryaki Organik çatısı altında organik ürün portföyü ve organik tedarik altyapısı; Tiryaki Sür dürülebilir Çözümler yapısında sürdürülebilir tarım, biyoetanol ve düşük karbonlu dönüşüm yatırımlar; Tiryaki Stratejik Hizmetler grubunda ise denizcilik, lojistik ve teknoloji tabanlı stratejik hizmetleri bu yapıyı oluşturuyor.

Bu çerçevenin ürün ve hizmet tarafındaki karşılığını ise tarım ve gıda değer zincirinin tamamına yayılan geniş ve çok katmanlı bir portföy oluşturuyor. İş kollarını gıda, tarım, hayvan beslenmesi, biyoendüstri ve enerji alanları oluşturuyor. ‘Gıda’ iş kolunda bakliyat, pirinç, yağlı tohumlar, hububat/un, kuruyemiş ve organik ürünler ile dünya pazarlarına hizmet veren holding, tarım iş kolunda sertifikalı tohum, rejeneratif ve organik tarım uygulamaları üzerine faaliyet gösteriyor. Hayvan beslenmesi tarafında yem ham maddeleri, yem katkıları ve yem çözümleri sunuyor. Biyoendüstriyel iş kolunda bitki bazlı proteinler ve biyoendüstriyel odaklı ürünler üzerinde çalışan holding, enerji alanında özellikle sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) başta olmak üzere dönüşüm yatırımlarını planlarken, lojistik yetkinlikleriyle deniz taşımacılığı ve lisanslı depoculuk hizmetleri üzerinden tüm yapıyı uçtan uca tamamlıyor.

PERAKENDE GÜÇLENİYOR

Son dönemde güçlendirdiği perakende iş kolunda da nihai tüketiciye yönelik markalı ürünleri daha geniş kanallarda erişilebilir kılan şirket, özellikle “Hasata” markasının pazarda istikrarlı biçimde artan bilinirliği ve büyüyen pazar payı ile bu alandaki varlığını güçlendiriyor. Hem yurt içi hem yurt dışı yatırımlarına farklı sektörlerde hız kesmeden devam eden şirket, 2025 yılında Gaziantep’te gerçekleştirdiği 7 bin 500 metrekarelik yeni arazi yatırımıyla mevcut tesisini iki katından fazla büyüttü. Gaziantep’teki yeni yatırımıyla katma değerli fıstık ürünlerine odaklanan şirket, sahip olacağı ileri teknolojilerle dünyanın önde gelen kalite sertifikalı fıstık işleme tesisleri arasında yer alacak olan yeni tesisiyle üretim kapasitesini genişleterek, Türkiye’nin fıstık üretimindeki artışına katkıda bulunmayı hedefliyor. Tiryaki Agro’nun bu önemli yatırımı, Gaziantep’in tarımsal üretim kapasitesini ve ihracat potansiyelini artırarak bölge ekonomisine ve tarımsal sürdürülebilirliğe de katkı sağlayacak.

IRAK’TA TAHIL TERMİNALİ KURACAK

2025 yılında Cibuti’de son teknolojiye sahip bir liman depolama tesisi geliştirmek için Uluslararası Finans Kurumu (IFC) ile stratejik bir iş birliği yapan Tiryaki Agro Holding, Irak’ın gıda güvenliği için stratejik bir yatırım başlattı. Dünya Bankası Grubu kuruluşu IFC ile yapılan iş birliği kapsamında, ülkenin 14 şehrinde toplam 39 gıda ve yem güvenliği tesisi kurulacak. Projenin en önemli adımlarından biri ise Basra’daki Grand Faw Limanı’nda inşa edilecek tahıl terminali olacak. 120 milyon doları aşan başlangıç yatırımıyla hayata geçirilecek proje, Irak’ın tarımsal kapasitesini güçlendirmeyi, yerel üreticilerin küresel değer zincirlerine entegrasyonunu hızlandırmayı ve bölgesel istikrara katkı sağlamayı hedefliyor.

Dört alana odaklanacak

Tiryaki Agro’nun önümüzdeki iki yıllık döneme yönelik yatırım perspektifi; organik buğday gluteni/derin işleme, yüksek proteinli ayçiçeği küspesi üretimi, denizcilik filosunun genişletilmesi ve sürdürülebilir havacılık yakıtı (SAF) tedarik-altyapısı gibi başlıklarda şekilleniyor. Şirket, 2030 stratejik planları doğrultusunda dört alana odaklanmayı planlıyor. AR-GE ve yeni ürün geliştirme kapasitesini güçlendirerek katma değeri yüksek ürün payını artırmak bunlardan biri. Derin işleme yetkinliklerini geliştirip ileri işlenmiş ürünlere geçişi hızlandırmayı hedefleyen şirket, farklı ülkelerde tarım faaliyetlerinin ölçeğini büyüterek kendi üretim payını artırmayı planlıyor. Tarım bazlı kimya ve enerji projeleriyle düşük karbonlu dönüşüm alanındaki konumunu güçlendirmek de holdingin öncelikli hedefleri arasında yer alıyor.