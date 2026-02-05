ARA
  Nafaka ve boşanma düzenlemesi: "Süresiz" dönem bitiyor

Nafaka ve boşanma düzenlemesi: "Süresiz" dönem bitiyor

Türkiye'nin uzun süredir tartıştığı süresiz nafaka uygulaması, yerini evlilik süresine endeksli yeni bir sisteme bırakmaya hazırlanıyor. AK Parti tarafından yürütülen yeni yasal çalışma, hem nafaka sürelerini yeniden belirliyor hem de yıllarca süren boşanma davalarına son vermeyi hedefliyor.

Ekonomist
Ekonomist
[email protected]

Son Güncellenme:
Nafaka ve boşanma düzenlemesi: "Süresiz" dönem bitiyor

Yeni düzenleme ile "kısa süreli evlilik, ömür boyu nafaka" çelişkisinin ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Akademisyenler ve STK’lar ile istişare edilerek hazırlanan taslağa göre, nafaka ödeme süresi evlilik süresiyle orantılı olacak. Kulislerde konuşulan muhtemel kademeler ise şöyle:

  • 3 Yıllık Evlilik: 5 yıl nafaka ödemesi.
  • 5 Yıllık Evlilik: 7 yıl nafaka ödemesi.
  • 10 Yıllık Evlilik: 12 ila 15 yıl arasında nafaka ödemesi.

Mağduriyete karşı "sosyal devlet" güvencesi

Düzenlemede en çok merak edilen konu olan kadınların ekonomik güvencesi de unutulmadı. Nafaka süresi dolan, ancak çalışmayan ve maddi zorluk yaşayan kadınlar için devletin sosyal yardım mekanizmaları devreye girecek. Böylece yoksul ve çocuklu kadınların mağduriyet yaşamaması için özel koruma kalkanı oluşturulacak.

Boşanma davaları hızlanıyor

Düzenleme sadece nafakayı değil, yargılama sürecini de kapsıyor. Mevcut sistemde yıllarca süren çekişmeli boşanma davalarının kısaltılması hedefleniyor. Tarafların sosyal ve psikolojik olarak yıpranmasını önlemek adına, boşanma kararlarının daha kısa sürede sonuçlanmasını sağlayacak bir yargılama usulü üzerinde duruluyor.

