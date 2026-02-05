Sahte belgelerle lüks araç oyunu: 600 milyonluk vurgun Sarp Kapısı'nda takıldı

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Sarp Gümrük Kapısı’ndan sahte emeklilik belgeleriyle yurda sokulduğu tespit edilen 600 milyon lira değerindeki 65 lüks araca el konulurken, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 22 şüpheli gözaltına alındı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince Artvin, İstanbul ve Antalya başta olmak üzere birçok ilde yürütülen risk analizi çalışmaları sonucu geniş kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildiği bildirildi.

Yaklaşık 18 ay süren teknik ve fiziki takip neticesinde, Sarp Gümrük Kapısı’ndan sahte emeklilik belgeleri ibraz edilerek yurda giriş işlemleri tamamlanan araçlarla ilgili ciddi usulsüzlükler tespit edildi. Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ile Sarp Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü’nün müşterek çalışmasıyla düzenlenen operasyonda, 600 milyon TL değerindeki 65 lüks araca el konuldu.

Soruşturma kapsamında, araçların yurda giriş işlemlerinde usulsüzlüğe karıştıkları belirlenen 18’i kamu görevlisi olmak üzere toplam 22 şüpheli, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ile 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nda yer alan rüşvet suçları kapsamında gözaltına alındı.

Açıklamada, Gümrükler Muhafaza Teşkilatı’nın kaçakçılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanırken, olayla ilgili soruşturmanın Hopa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.