Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kahramanmaraş kura sonucu sorgulama

Kahramanmaraş’ta deprem sonrası yeniden yapılanma ve konut ihtiyacı açısından kritik bir dönüm noktası olan TOKİ sosyal konut kuralarında bugün büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Şehrin konut stokunu güçlendirecek olan 8 bin 195 konutun hak sahiplerini belirlemek üzere saat 14.00’te başlayan tören, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla noter huzurunda yapıldı. Depremden etkilenen binlerce vatandaşın umutla beklediği kura çekimi sürerken, isim listelerinin sisteme tam olarak işlenmesi ve kamuoyuna duyurulması için akşam saatleri işaret ediliyor.
Kura heyecanını yaşayan vatandaşlar için sonuçları öğrenmenin iki temel yolu bulunuyor. İlk olarak, TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapılabileceği gibi, en hızlı ve güvenilir yöntem olan e-Devlet Kapısı üzerindeki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da T.C. kimlik numarasıyla kontrol sağlanabiliyor.
- Ev Sahibi Türkiye İllere Göre Kura Sonuçları
- TOKİ kura sonuç sorgulama
- e-Devlet Kuralı Satış Projeleri İçin Kura Sonucu Sorgulama
Kurada ismi çıkan "asil" hak sahipleri için bir sonraki aşama sözleşme süreci olacak. TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek takvime göre, hak sahipleri banka şubelerine davet edilerek ödeme planları ve konut teslim süreçleri hakkında bilgilendirilecek.
"Yedek" listede yer alan adaylar için ise süreç henüz bitmiş değil. Asil hak sahiplerinden başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin veya kendi isteğiyle hakkından vazgeçenlerin olması durumunda, yedek listedeki vatandaşlar sıra numarasına göre konut sahibi olma şansını elde edebilecek.
Öte yandan, kura sonucunda herhangi bir listede adı yer almayan vatandaşlar için başvuru ücretlerinin iade süreci başlayacak. Bu kapsamda, ödenen başvuru bedelleri kura tarihinden itibaren 5 iş günü geçtikten sonra ilgili banka şubeleri veya ATM’leri üzerinden iade alınabilecek.