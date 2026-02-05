Kahramanmaraş TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Kahramanmaraş kura sonucu sorgulama

Kura heyecanını yaşayan vatandaşlar için sonuçları öğrenmenin iki temel yolu bulunuyor. İlk olarak, TOKİ’nin resmi web sitesi üzerinden sorgulama yapılabileceği gibi, en hızlı ve güvenilir yöntem olan e-Devlet Kapısı üzerindeki "Kura Sonucu Sorgulama" ekranından da T.C. kimlik numarasıyla kontrol sağlanabiliyor.

Kurada ismi çıkan "asil" hak sahipleri için bir sonraki aşama sözleşme süreci olacak. TOKİ tarafından önümüzdeki günlerde ilan edilecek takvime göre, hak sahipleri banka şubelerine davet edilerek ödeme planları ve konut teslim süreçleri hakkında bilgilendirilecek.