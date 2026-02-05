Kahramanmaraş’a 130 milyon avroluk yatırım hamlesi

Yatırım bölgesinin seçiminde ihracat pazarlarına ve limanlara yakınlık gibi unsurların da etkili olduğunu aktaran Ergül, şöyle devam etti:

"Yaşadığımız talihsiz deprem sonrası bölgedeki kalkınmaya destek olmak, insanlara ekmek kapısı olmak, istihdam sağlamak ve ekonomik kaldıracın bir parçası olmak adına kolları sıvadık. Yüzlerce tedarikçiye, insana ekmek kapısı olmak istiyoruz. Çünkü biz bölgeye gittiğimizde görüyoruz ki insanların barınma ile ilgili sorunları çok kısa bir sürede çözülmüş durumda. Şimdi barınma sorunu çözülen bu vatandaşlarımıza bizim yeni çalışma alanları yaratmamız gerekiyor. Bu sadece sanayicinin, sermayedarın ya da biz yöneticilerin başarabileceği bir vizyon değil. Bölge halkının, yerel yönetimlerin, sivil toplum örgütlerinin bu yatırıma sahip çıkması, burada bir gelecek görmesi bizleri son derece heyecanlandırıyor."